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До сліз: Тіна Кароль потужно виконала гімн України у Венеції

22 квітня 2022, 18:02

Тіна Кароль прибула на виставку в неймовірно красивій сукні з українською вишивкою.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / соцмережі

Українська співачка Тіна Кароль приїхала до Венеції. Артистка неймовірно видовищно виконала гімн України на відкритті виставки "Це Україна: Захищаючи свободу" на Венеціанській бієнале 2022.

Відкриття виставки, яке організували Фондом Віктора Пінчука, Офіс Президента та Міністерство культури України, відбулося 21 квітня.

Воно почалося зі звернення президента України Володимира Зеленського.

На захід запросили народну артистку України Тіну Кароль. Тіна Кароль прибула в неймовірно красивій сукні з українською вишивкою.

Крім вишиванки Тіна вибрала образ лаконічний і зробила зачіску з ніжним макіяжем.

Перед присутніми Кароль без музичного супроводу заспівала гімн України і зворушила всіх до сліз.

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