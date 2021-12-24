"Я сумувала": Тіна Кароль повернулась на Голос країни-12

Тіна Кароль повернулась на Голос країни-12 / Пресслужба

У 12 павільйоні столичного ВДНГ закінчились зйомки сліпих прослуховувань наймасштабнішого вокального шоу Голос країни-12. Оновлений склад журі, до якого увійшли найавторитетніший український продюсер Потап, попкоролева Оля Полякова, діджитал-сенсація DOROFEEVA і рок-легенда, соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук набрав свої команди.

У останній день зйомок несподіванкою для всіх стала поява колишньої тренерки проєкту Тіни Кароль, після того, як у фіналі попереднього сезону співачка оголосила, що покидає своє тренерське крісло.

Тіна Кароль повернулась на Голос країни-12 / Пресслужба

На відео і фото, які з’явились у мережі, видно, що Тіна Кароль прийшла підтримати учасницю, яка заспівала її пісню.

"Я сумувала", - прокоментувала своє повернення співачка.

У знак підтримки Тіна вийшла на сцену та заспівала дуетом з конкурсанткою. Тренери емоційно відреагували на повернення Кароль на Голос країни, особливо її давній колега за тренерським кріслом Потап. На його запрошення Тіна на декілька хвилин навіть повернулась у легендарне червоне тренерське крісло.

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Чи змогла учасниця з піснею Тіни Кароль пройди далі – ми дізнаємось вже зовсім скоро. Дата прем’єри нового сезону Голосу країни стане відома незабаром.

Усе, що відбувається за лаштунками проєкту, глядачі традиційно зможуть дізнатися на YouTube-каналі Голосу країни. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки Київстар ТБ, стануть переможець Голосу країни-11 Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік.