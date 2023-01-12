Соліст Modern Talking знову сів у калюжу з приводу війни в Україні

Знаменитий німецький музикант, засновник і соліст популярної колись групи Modern Talking Дітер Болен вирішив виправдатися за свої минулорічні скандальні висловлювання про війну в Україні в інтерв'ю виданню Stern.
Болен сказав, що знаходить війну в Україні жахливою, але саме тому потрібно припинити постачання зброї Україні, оскільки це "не закінчить насильство".
"Я знаю закони фізики, один з яких говорить, що дія створює протидію. Не можна закінчити цю війну насильством, посилаючи в Україну все більше і більше танків. Саме це я мав на увазі, коли висловлювався про війну", – сказав 68-річний ексучасник Modern Talking.
Нагадаємо, в жовтні минулого року Болен заявив, що Європа нібито змушена "страждати від холоду" через санкції проти РФ, а єдиним правильним рішенням він бачить діалог з президентом-терористом Путіним за столом переговорів.
До того, 30 Липня відомий британський музикант Стінг зупинив свій концерт у Варшаві. І попередив глядачів - демократія в усьому світі знаходиться під загрозою. Потім музикант палко засудив війну в Україні.
До того легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.
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