Засновник і композитор популярної в 80-х поп-групи Modern Talking Дітер Болен невдало виправдався за свої скандальні висловлювання про війну в Україні.

Соліст Modern Talking знову сів у калюжу з приводу війни в Україні / Колаж фото УНІАН

Знаменитий німецький музикант, засновник і соліст популярної колись групи Modern Talking Дітер Болен вирішив виправдатися за свої минулорічні скандальні висловлювання про війну в Україні в інтерв'ю виданню Stern.

Болен сказав, що знаходить війну в Україні жахливою, але саме тому потрібно припинити постачання зброї Україні, оскільки це "не закінчить насильство".

"Я знаю закони фізики, один з яких говорить, що дія створює протидію. Не можна закінчити цю війну насильством, посилаючи в Україну все більше і більше танків. Саме це я мав на увазі, коли висловлювався про війну", – сказав 68-річний ексучасник Modern Talking.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Болен заявив, що Європа нібито змушена "страждати від холоду" через санкції проти РФ, а єдиним правильним рішенням він бачить діалог з президентом-терористом Путіним за столом переговорів.

До того, 30 Липня відомий британський музикант Стінг зупинив свій концерт у Варшаві. І попередив глядачів - демократія в усьому світі знаходиться під загрозою. Потім музикант палко засудив війну в Україні.

До того легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

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