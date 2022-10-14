Ексучасник Modern Talking злякався холодів і розсварив ЄС за антиросійські санкції: Кличко відповів

Ексучасник Modern Talking посварився ЄС за антиросійські санкції, але нарвався на відповідь Кличка / скріншот з відео, УНІАН

Ексучасник попгрупи Modern Talking, композитор і продюсер Дітер Болен влаштував скандал, коли розкритикував санкції проти країни-агресора, Росія. Саме таку заяву музикант зробив у ефірі німецького ТБ.

Хворий, не кліпнувши оком, говорив, що саме через антиросійські санкції європейці нібито "страждають від холоду". І взагалі вважає, що з кривавим диктатором Путіним владі ЄС потрібно було сідати за стіл переговорів.

"Тепер ми повинні страждати від холоду. Я вважаю, що це [паршиво – нецензурно] відстій", – мало не жалібно сказав артист.

На таку надцинічну промову Болена практично відразу відповів легендарний український боксер-чемпіон Володимир Кличко. І на своїй сторінці в Twitter викотив цілу гнівну відповідь.

"Невже вам, Дітер хворий, байдуже, що в нашій країні гинуть люди? Вам байдуже, що Путін хоче знищити нашу країну ракетами? Вам байдуже, що ми переживаємо геноцид?",- жорстко карбував слова спортсмен.

Далі Кличко дохідливо нагадав Болену - саме Росія напала на Україну. І тому звинувачувати у всіх проблемах, в тому числі і енергетичній кризі, німцям необхідно росіян.

"Просимо протистояти тим, хто піддається російській пропаганді. Допоможіть нам, українцям, навіть після восьми місяців війни. Будь ласка, не забувайте про нас", – підсумував Кличко.

Нагадаємо, 30 липня відомий британський музикант Стінг зупинив свій концерт у Варшаві. І попередив глядачів - демократія в усьому світі знаходиться під загрозою. Потім музикант палко засудив війну в Україні.

До того легенда світової помузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

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