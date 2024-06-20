"Діти гинуть, а ви граєте в Міккі Мауса": Гросу "отримала на горіхи" в Мережі

Українська поп-співачка Аліна Гросу поїхала відпочивати за кордон - і відвідала парк розваг "Діснейленд", за що її негайно розкритикували в Мережі.

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Аліна Гросу поїхала в "Діснейленд" відпочивати за кордон / колаж Главред, скріншоти з відео

Відома українська поп-співачка Аліна Гросу поїхала з чоловіком відпочивати за кордон - зокрема в парк розваг Діснейленд. Знімками з подорожі артистка поділилася в Instagram.

"Не так часто можна зустріти казку в нашому житті і мить побути дитиною. Дякую за цю коротку мить чоловікові. Тому що далі нас знову понесе доросле життя в роботу, турботи, переживання, клопоти і проблеми", - написала Гросу.

Природно, співачка через такі фото нарвалася на хейт у Мережі.

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"Аліна не ображайтеся, але у нас діти гинуть, а ви граєте в Міккі Мауса", - гнівно написала користувачка.

Утім, Гросу не полізла за відповіддю в кишеню.

"Ображаюсь, бо щойно зібрала кошти для дітей, які втратили батьків, і допомагаю, чим можу постійно, особливо дітям, щоб усі відчували любов і підтримку. І, напевно, після цього в мене є хоча б три дні на свою посмішку. Я не закриваю очі на проблеми, але маю право на особисте життя. Можу його не викладати, але це буде не чесно", - написала коментар співачка.

Хто така Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.

Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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Зазначимо, Аліну Гросу фанати засипають запитаннями - чому ж вона приховує обличчя нового коханого. Виконавиця знайшла, що відповісти. Гросу з гумором зазначила, що "чоловік нехрещений", таким чином натякнувши, що боїться наврочити їхні стосунки.

А також фанати Аліни Гросу вже поспішили вирішити, що новим чоловіком співачки став її екс-бойфренд росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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