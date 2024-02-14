"Заробила багато грошей завдяки мені": путініст Трамп накинувся на Тейлор Свіфт

Експрезидент США Дональд Трамп вирішив нагадати співачці Тейлор Свіфт, що під час його каденції було ухвалено закон про модернізацію музики.

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Трамп, Свіфт / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Скандально відомий своїми проросійськими і пропутінськими поглядами колишній президент США Дональд Трамп звинуватив американську попспівачку Тейлор Свіфт у нелояльності - якщо вона підтримає нинішнього главу Білого дому Джо Байдена на пост президента на другий термін. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Трамп сказав, що Свіфт та інші артисти отримали вигоду від закону про модернізацію музики, який допоміг виконавцям легше заробляти роялті та ліцензійні відрахування через музичні стрімінгові сервіси та який було ухвалено за його президентства.

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Річ у тім, що Свіфт підтримала Байдена на виборах 2020 року, хоча зараз вона ще нікого не підтримала публічно. Її нещодавні пости в соцмережах, у якому вона закликала своїх прихильників голосувати, як повідомляється, призвели до реєстрації понад 35 тисяч виборців. Трамп стверджує, що Байден "нічого не зробив для Тейлор і ніколи не зробить".

Тим часом нібито деякі впливові республіканці попереджали Трампа про небезпеку переслідування шалено популярної та впливової у США співачки.

Закон про модернізацію музики, який, за словами Дональда Трампа, був його ідеєю, оновив закон про авторське право, щоб краще адаптувати роялті та ліцензійні платежі до епох стримінгової музики.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Тейлор Свіфт почала задихатися - просто на своєму шоу Eras Tour у Ріо-де-Жанейро. Фанатське відео з концерту показало, що зірка щосили намагається дихати відразу після виконання "Bejeweled" наприкінці свого багатогодинного виступу.

Сама співачка повідомила, що вона "спустошена" після того, як перед її концертом у Ріо-де-Жанейро в п'ятницю померла фанатка. Пізніше також стало відомо про ще одну смерть.

До слова, Тейлор Свіфт - найпопулярніша виконавиця на Spotify і Apple Music, а також найкасовіша виконавиця за всю історію.

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