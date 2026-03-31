"Вона мене відчуває": Дантес розповів про стосунки з відомою співачкою

Дантес розповів, що його пов’язує з Jerry Heil.

https://glavred.net/starnews/ona-menya-chuvstvuet-dantes-rasskazal-pro-otnosheniya-s-izvestnoy-pevicey-10753016.html Посилання скопійоване

Дантес і Jerry Heil — стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дантес, Jerry Heil

Відомий український співак Володимир Дантес після ймовірного розриву з Дашею Кацуріною підігрів інтерес до свого особистого життя. В інтерв'ю Радіо Промінь він розповів про свої особливі стосунки з артисткою Jerry Heil.

Дантес поділився, що на створення пісень його надихає самотність. Після початку повномасштабного вторгнення його підхід до творчості змінився.

відео дня

Володимир Дантес - особисте життя / фото: instagram.com, Володимир Дантес

"З повномасштабним вторгненням все сильно змінилося. Напевно, самотність і розуміння неминучості. Ти нікому не потрібен. Ти сидиш сам, і весь світ проти тебе. Таке відчуття, думаю, у багатьох було. Я це не зупиняв, тому мій шлях як композитора і автора почався у 2022 році", — зізнався співак.

Також виконавець прокоментував свої стосунки з відомою співачкою Jerry Heil. Дантес зазначив, що йому завжди вдається проникнутись піснями, написаними артисткою. Однак жодного романтичного зв'язку між ними не виникло.

Jerry Heil і Дантес — пісні / фото: instagram.com, Jerry Heil

"Створювати музику важко. У мене завжди виходить з Яною. У нас з нею якийсь класний симбіоз. Вона мене відчуває супер", — поділився Володимир Дантес.

Jerry Heil / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Володимир Дантес Володимир Дантес (справжнє ім'я — Володимир Гудков) — український співак, теле- та радіоведучий. Екс-учасник гурту DiO.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015–2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу — "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник групи Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред