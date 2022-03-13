Данилко жорстко наїхав на Путіна і пояснив, чому залишився в Києві

Андрій Данилко / СТБ

Відомий український шоумен і артист Андрій Данилко різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і розповів, чому залишився в Києві під час війни.

Данилко в інтерв'ю Настоящее время зізнався, що продовжує жити на Хрещатику, хоча в під'їзді залишився один.

Артист зізнався, що йому незрозуміло, чому він повинен їхати з Києва. За словами Данилка, йому не страшно.

"Я залишаюся в Києві до останнього. Я не знаю, як там будуть розвиватися події. Я вірю в хороше все одно. Я вважаю, що ворог в особі Путіна розраховує, щоб люди бігли, щоб люди кидали будинки. Я не доставлю їм цього задоволення. Я не міг уявити війну до останнього дня, але у мене була одна не дуже вдала бізнес-угода, і вона повинна була зважитися, і я помітив, що не останні люди в країні якось різко поїхали, і мені здалося, що вони знають щось, чого ми не знаємо", - поділився Андрій Данилко.

За словами Данилка, він розуміє багатьох людей, які покинули Україну.

"Я розумію, багато хто просто боїться, у них сім'ї. Я залишився не тому, що я такий сміливець, а я навіть не розглядав такий варіант. Я абсолютно не боюся, і якщо я можу виявитися корисним, перебуваючи в Києві, я це роблю,"– додав він.

Артист розповів, що для допомоги Україні він виходить у прямому ефірі телеканалів. Для захисників закупив бронежилети, каски та тепловізори.

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Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав-президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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