Олена Тополя зізналася, чому побоюється заводити 4 дитину

ЕксAlyosha згадала операцію, про яку говорила ще минулого року.

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Олена Тополя діти - співачка заговорила про четверту дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

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Альоша розповіла про складнощі з третьою вагітністю

Зірка розкрила, як вони вплинули на її подальше бажання і можливості завести ще одну дитину

Сім'я українських музикантів, Олена і Тарас Тополі, - батьки трьох дітей: синів Романа (2013) і Марка (2015) та доньки Марії (2020). Нещодавно Олена зізналася, що сумнівається в тому, що народжуватиме ще дітей.

В інтерв'ю для Люкс ФМ співачка розповіла, що під час останньої вагітності, коли вона чекала на доньку, їй діагностували діастаз (розходження) прямих м'язів живота, для корекції якого їй знадобилося хірургічне втручання. І хоч зараз ситуація поступово приходить у норму, наражати на потенційну небезпеку себе і гіпотетичну дитину Тополі не хочеться.

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"Скажімо, функція завагітніти працює, але, коли я була вагітна Марійкою, у мене повністю розірвалися м'язи живота, тобто мої органи прикривала лише шкіра. Я чекала, що, може, воно стане на місце, чудо відбудеться. Але не дочекалася, і прийшов момент, коли я почала займатися спортом, я відчула, що м'язи ще більше уходять у сторони, і це дуже небезпечно. Тепер у мене стоїть сітка, крізь яку вже трохи проросли м'язи. І це той матеріал, який не тягнеться. Тому я не уявляю, наскільки це можливо – виносити дитину. І наскільки взагалі можливо народити, тому що із цієї сітки всі ці м'язи зірвуться й буде біда-біда", - розповіла Олена Тополя.

Олена Тополя діти - співачка заговорила про четверту дитину / Скриншот YouTube

Також співачка зазначила, що раніше, в разі вагітності, вона б навіть не замислювалася, і була готова виносити дитину. Тепер це питання стало складнішим. "Але в цьому випадку я вже точно знаю, що не можу собі цього (вагітність - прим. редактора) дозволити. Не тому, що я не хочу четверту дитину, а тому, що не хочу, щоб хтось із нас постраждав", - поділилася вона.

Олена і Тарас Тополі з дітьми / instagram.com/alyoshasinger

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Хто така Alyosha? Alyosha - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

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