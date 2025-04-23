"Терорист": дружина Остапчука назвала суму "відступних", яку отримала колишня

Христина Горняк і Катерина Остапчук продовжують публічно з'ясовувати стосунки.

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Христина Горняк, Володимир Остапчук, Катерина Полтавська / колаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor, instagram.com/vova_ostapchuk

Коротко:

Про що розповіла Остапчук

Скільки заплатили Горняк

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука - Катерина Остапчук, яка публічно скандалить з колишньою ведучого - Христиною Горняк, назвала скільки отримала після розлучення нотаріус.

Про це Остапчук написала на своїй сторінці в Telegram. Вона видала детальний список того, що ж дісталося Христині Горняк після розлучення.

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За її словами, ведучий Остапчук "дав їй після розлучення" кілька десятків тисяч доларів, перевів на карту мільйон гривень, а також залишив їй Range Rover і не став ділити заощадження.

"Будинок дійсно розділений за законом, тому що в нашій країні якщо подружжя було подружжям навіть три дні і за цей час одна сторона придбала майно, то вона зобов'язана після розлучення поділити його, навіть якщо друга сторона вклала нуль гривень. Чому б не подякувати колишньому чоловікові за подаровані після 1,5 років шлюбу 120 тис. $ (це тільки за будинок), а не викручувати цю ситуацію так, ніби він ще й винен у чомусь? Чому я три роки маю читати, що живу в чужому будинку, хоча ми живемо взагалі в іншому? Але навіть якби жили в тому, то по совісті він все одно належить Вові повністю", - нервує Остапчук.

Катерина Остапчук продовжує викладати пости в Телеграм / Скріншот Телеграм Катерини Остапчук

"Чому друга сторона жодного разу не згадала, що їй після розлучення дали кілька десятків тисяч доларів, переказали на картку мільйон гривень (десь 100 тис. вона потім повернула), залишили Range Rover і не ділили жодної гривні її заощаджень?" - запитує нинішня дружина Остапчука.

Вона також пояснює, чому сам телеведучий не ділив будинок весь цей час. "А не ділив Вова весь цей час будинок, тому що хотів робити там ремонт, а коли вирішив продати його, то був змушений поділити його, тому що згідно із законом вона повинна дати згоду на продаж", - написала вона.

До слова, Катерина Остапчук також назвала Горняк терористкою і заявила, що та "віджала" будинок.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Горняк розповіла про те, що вони нарешті поділили спільний будинок. На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що питання будинку було врегульовано без судової тяганини шляхом медіації.

Пізніше Остапчук стала погрожувати Горняк, щоб та не згадувала про те, що будинок продається. Вона поставила умову і "дала" Христині Горняк одну годину, щоб та сама написала їй у приват.

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Хто такий Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

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