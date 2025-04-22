СолоХа вагітна від Тараса Цимбалюка: представник співачки відреагував на чутки

Роман Балашової та Цимбалюка активно обговорюють у Мережі.

https://glavred.net/stars/soloha-beremenna-ot-tarasa-cymbalyuka-predstavitel-pevicy-otreagiroval-na-sluhi-10658345.html Посилання скопійоване

Роман Тараса Цимбалюка і СолоХи - у співачки відповіли на чутки / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Коротко:

У Мережі з'явилися чутки про те, що Цимбалюк вперше стане батьком

Мама - СолоХа, яка зараз вагітна третьою дитиною

Директор співачка відреагував на чутки про роман артистів

У березні українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) оголосила про третю вагітність. Батьківство приписують не чоловікові артистки, а її колезі за п'єсою "Наші Кайдаші" - акторові Тарасу Цимбалюку. Джерело з театральних кіл повідомило Уніан, що між артистами на репетиціях нібито закрутився бурхливий роман.

Пікантні чутки про стосунки Балашової та Цимбалюка швидко розлетілися Мережею. Самі артисти інсайдерський "злив" не коментують, але журналісти ТСН зв'язалися з директором СолоХи.

відео дня

На пряме запитання про роман і ймовірне батьківство Цимбалюка представник співачки відповідати не став. Тоді Балашову покликали на інтерв'ю для проєкту "Наодинці", але за умови, що чутки правдиві. Директор СолоХі відмовився, тим самим побічно спростувавши плітку про роман артистів.

"Яка б не була відповідь - це змусить всіх передивитися інтервʼю. Якщо СолоХа не в форматі саме цього YouTube-шоу, то зберігайте формат. Можливо, Ви б могли запросити СолоХу в студію до програми ЖВЛ? СолоХа там неодноразово була. СолоХа б розповіла про премʼєру в театрі, як поєднує вагітність та активну роботу і, звісно, прокоментувала гучну новину зі своїм колегою", - відповів представник артистки.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зірка кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська потрапила в ДТП у центрі Києва. Вона розкрила обставини і назвала винного в аварії.

Також кум Ірини Білик, український поет і продюсер Євген Рибчинський, розкрив правду про здоров'я співачки. Через хворобу їй довелося перенести кілька концертів, але її серйозність Білик воліла приховати.

Читайте також:

Хто така СолоХа? СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).

Хто такий Тарас Цимбалюк? Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред