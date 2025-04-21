Тарас Цимбалюк вперше стане батьком - ЗМІ

Стисло:
- У театральних колах ходять чутки про майбутнє батьківство Цимбалюка
- Материнство приписують колезі артиста по виставі
Український актор Тарас Цимбалюк став головним героєм 14-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Зйомки проєкту ще не почалися, а особисте життя артиста вже стало предметом для бурхливих обговорень.
Так нещодавно стало відомо, що Цимбалюк уперше стане батьком. Про це Уніан розповіло джерело з театральних кіл. За його словами, мамою малюка стане співачка СолоХа (Тереза Балашова), яка наприкінці березня оголосила про свою третю вагітність.
Роман між Цимбалюком і Балашовою нібито зав'язався під час їхньої спільної роботи над виставою "Кайдаші" - у ній за рекомендацією Тараса СолоХа зіграла Мотрю. "Як виявилось під час репетицій, що я бачив особисто, в них дуже теплі і більш ніж "дружні" стосунки. Вона зараз вагітна від нього! В наших театральних кулуарах всі про це пліткують", - повідомляє інсайдер.
Раніше ім'я Тараса Цимбалюка пов'язували з ім'ям його колеги - акторки Олени Світлицької. Однак джерело стверджує, що цей роман актор уже завершив, оскільки його не цікавлять серйозні стосунки. СолоХа також не хоче нічого серйозного, адже в неї є чоловік. "Зі Світлицькою то було в минулому… Був не тривалий роман. Він любить, щоб без зобов'язань. Світлицька почала давити на серйозні стосунки. А СолоХа не давить, бо у неї є чоловік. Її влаштовує роман на стороні", - додає він.
СолоХа в березні під час концерту оголосила, що чекає на третю дитину. У неї є донька від першого шлюбу Аріана, і донька Євлалія, яка з'явилася на світ у вересні 2023 року. Дівчинка народилася в другому шлюбі співачки з чоловіком на ім'я Максим, особистість якого Балашова воліє приховувати.
Тарас Цимбалюк був двічі одружений. Перший шлюб тривав менше року - актор ще будучи студентом одружився з однокурсницею на ім'я Ангеліна. Але пара швидко зрозуміла, що їхні стосунки були помилкою.
Другий шлюб актор уклав у липні 2021 року - після трьох років романтичних стосунків він одружився з візажисткою Тіною Антоненко. Однак уже в червні 2022 року пара повідомила про розставання.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про причини шлюбу української акторки Анни Саліванчук і нардепа та колишнього продюсера Студії Квартал 95 Олександра Божкова. Артистка розповіла, чим налякала ексчоловіка на початку стосунків.
Також українська бізнесвумен і видавчиня Світлана Павелецька, обраниця Дмитра Кулеби, показала романтичне фото з політиком у День його народження.
Читайте також:
- "Пробила дно": Злата Огнєвіч потрапила в гучний скандал на Великдень
- Віра Брежнєва почала заробляти в РФ - деталі
- Наталка Денисенко зробила гучну заяву після звістки про розлучення з чоловіком
Хто такий Тарас Цимбалюк?
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
Хто така СолоХа?
СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред