Тарас Цимбалюк вперше стане батьком - ЗМІ

Мама дитини, популярна українська співачка, нещодавно оголосила про вагітність.

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Тарас Цимбалюк особисте життя - актор очікує народження первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

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У театральних колах ходять чутки про майбутнє батьківство Цимбалюка

Материнство приписують колезі артиста по виставі

Український актор Тарас Цимбалюк став головним героєм 14-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Зйомки проєкту ще не почалися, а особисте життя артиста вже стало предметом для бурхливих обговорень.

Так нещодавно стало відомо, що Цимбалюк уперше стане батьком. Про це Уніан розповіло джерело з театральних кіл. За його словами, мамою малюка стане співачка СолоХа (Тереза Балашова), яка наприкінці березня оголосила про свою третю вагітність.

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Роман між Цимбалюком і Балашовою нібито зав'язався під час їхньої спільної роботи над виставою "Кайдаші" - у ній за рекомендацією Тараса СолоХа зіграла Мотрю. "Як виявилось під час репетицій, що я бачив особисто, в них дуже теплі і більш ніж "дружні" стосунки. Вона зараз вагітна від нього! В наших театральних кулуарах всі про це пліткують", - повідомляє інсайдер.

Раніше ім'я Тараса Цимбалюка пов'язували з ім'ям його колеги - акторки Олени Світлицької. Однак джерело стверджує, що цей роман актор уже завершив, оскільки його не цікавлять серйозні стосунки. СолоХа також не хоче нічого серйозного, адже в неї є чоловік. "Зі Світлицькою то було в минулому… Був не тривалий роман. Він любить, щоб без зобов'язань. Світлицька почала давити на серйозні стосунки. А СолоХа не давить, бо у неї є чоловік. Її влаштовує роман на стороні", - додає він.

СолоХа і Тарас Цимбалюк під час репетицій / instagram.com/soloha_official

СолоХа в березні під час концерту оголосила, що чекає на третю дитину. У неї є донька від першого шлюбу Аріана, і донька Євлалія, яка з'явилася на світ у вересні 2023 року. Дівчинка народилася в другому шлюбі співачки з чоловіком на ім'я Максим, особистість якого Балашова воліє приховувати.

Місяць тому СолоХа повідомила, що чекає на дитину / instagram.com/m1ukraine

Тарас Цимбалюк був двічі одружений. Перший шлюб тривав менше року - актор ще будучи студентом одружився з однокурсницею на ім'я Ангеліна. Але пара швидко зрозуміла, що їхні стосунки були помилкою.

Другий шлюб актор уклав у липні 2021 року - після трьох років романтичних стосунків він одружився з візажисткою Тіною Антоненко. Однак уже в червні 2022 року пара повідомила про розставання.

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко були разом близько чотирьох років / instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Хто такий Тарас Цимбалюк? Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Хто така СолоХа? СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).

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