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Ксенія Мішина в Одесі опинилася в епіцентрі ворожого обстрілу

Анна Підгорна
22 квітня 2025, 13:12
409
Мішина зізналася, що давно не була так налякана.
Обстріл Одеси, Ксенія Мішина
Ксенія Мішина новини - акторка потрапила під обстріл в Одесі / колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, instagram.com/misha.k.ua

Коротко:

  • Ксенія Мішина розповіла, як пережила нічну атаку БПЛА на Одесу
  • Акторка поділилася страшними кадрами

У ніч на 22 квітня Одесу атакували ворожі ударні безпілотники. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, транспорт, цивільна інфраструктура. Спалахнули пожежі. Від атаки постраждали три людини.

Українська акторка Ксенія Мішина прибула до Одеси на зйомки, але гостинне місто, на жаль, зустріло її вибухами, від яких холоне душа, - у безпечне місце артистці довелося тікати під ворожим обстрілом.

відео дня

Про це Мішина повідомила у своєму блозі в Instagram: вона опублікувала відео, в якому переміщається в укриття під звуки обстрілу. Акторка зазначила, що дуже злякалася. "30 шахедів... Одеса. Бігли з усіх ніг... Давно не відчувала такого страху", - написала вона.

Мішина потрапила під обстріл в Одесі
Ксенія Мішина новини - акторка потрапила під обстріл в Одесі / instagram.com/misha.k.ua

Повне відео на каналі STARS UA.

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Раніше Главред розповідав, що український актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно оголосив про свою участь у проєкті "Холостяк", вперше стане батьком. Інсайдер розповів, що мама дитини - відома співачка.

Також український шоумен, хореограф і музикант Дмитро Коляденко розповів про свій містичний дар - передбачення на картах таро. Він зробив прогноз на те, коли закінчиться війна в Україні.

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Хто така Ксенія Мішина?

Ксенія Мішина - українська акторка і телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Кріпосній". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".

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