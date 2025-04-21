"Мені не соромно": Slavia зізналася, з ким з українського шоу-бізу готова "сісти за стіл"

Славія розкрила свою позицію.

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Slavia новини - Славія висловилася про український шоу-бізнес / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official

Коротко:

Притула висловила своє бачення українського шоу-бізнесу

Артистка також розповіла про важливі життєві уроки

Активний розвиток сольної кар'єри співачки Slavia (Ярослава Притула) розпочався 2021 року - після її розлучення з Михайлом Дзідзьо Хомою. Свій творчий шлях вони розпочинали разом у гурті Друзі, проте з часом у артистки ставало дедалі менше часу та можливостей працювати над прокладанням власного шляху.

Утім, повністю з шоу-бізнесу Притула не зникала. Зараз вона набирає обертів, і активніше розповідає про своє минуле і сьогодення. Наприклад, у нещодавньому інтерв'ю Славі Дьоміну вона відповіла на каверзне запитання - з ким із зірок українського шоу-бізнесу вона б не сіла за один стіл.

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Славія натякнула, що є артисти, які не хотіли б бачити її за цим умовним "столом", проте їй ні з ким і нема чого ділити. Вона чесна перед собою, тому очі не ховає. "У принципі, з усіма сяду й буду дивитися впевнено й відкрито в очі всім, тому що мені ні за що не соромно. Нехай дехто опускає свої очі, а я щаслива, що маю можливість дивитися людям в очі впевнено й без сорому. Мені нема за що соромитися, я з людьми завжди була доброю й намагалася допомагати, наскільки це можливо", - каже співачка.

Також вона додала, що були в її житті люди, які "пройшлися по її голові". Але й на них артистка зла не тримає, і вдячна їм за важливі життєві уроки.

Slavia новини - Славія висловилася про український шоу-бізнес / Скриншот YouTube

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Також Тіна Кароль дала шанувальникам зухвалі поради, які вона сама хотіла б почути в минулому. На думку співачки, ці життєві уроки варто засвоїти кожному.

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Хто така Slavia? Slavia (справжнє ім'я - Ярослава Притула) - українська співачка, авторка пісень. Колишня солістка гурту Друзі, у якому виступала разом із Михайлом Dzidzio Хомою. Активно розвивати сольну кар'єру почала 2021 року - після розлучення з Дзідзьо.

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