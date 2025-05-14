Оплатив похорон: у сім'ї в мовчуна Ревви сталася трагедія

Коротко:
- Кого поховав Олександр Ревва
- Що стало відомо про його "велелюбну" матір
Донеччанин за походженням, російський комік Олександр Рева, який не спілкується зі своєю матір'ю, оскаженілою путіністкою з Донецька, повідомив про трагедію в родині.
Як пишуть російські пропагандисти, 10 травня не стало вітчима Олександра Ревви, який виростив його як рідного сина.
Про те, що Олег Рачеєв пішов із життя, стало широко відомо тільки 14 травня - у день його похорону. Траурні заходи відбулися в Сочі. Відомо, що Ревва взяв на себе всі фінансові питання, пов'язані з організацією прощання і поховання, але чи приїхав він, щоб попрощатися, невідомо.
"Олег Євгенович прожив понад 30 років у шлюбі з мамою Олександра, Любов'ю Миколаївною, в Сочі. Сам він був родом із Норильська. З мамою-путіністкою Ревви він познайомився в цьому заполярному місті", - каже продюсер Микита Коннов.
Ревва про своє дитинство згадував не найкращі моменти. За його словами, його мама крутила романи з багатьма чоловіками, а імена всіх "вітчимів" у своєму житті він уже й не пригадає.
"Вітчимів було настільки багато, що я їх уже навіть не запам'ятовував по іменах. Так, я не запам'ятовував по іменах, тому що часом вона говорила: "Це ваш новий тато Олег". Я запитував: "Почекай, а де ж тато Сергій?". Мама відповідала: "Забули. Він негідник", - розповідав Ревва.
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