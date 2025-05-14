Оплатив похорон: у сім'ї в мовчуна Ревви сталася трагедія

Олександр Ревва оплатив похорон своїй близькій людині.

https://glavred.net/starnews/oplatil-pohorony-v-seme-u-molchuna-revvy-sluchilas-tragediya-10664732.html Посилання скопійоване

Ревва поховав близьку людину / Колаж Главред, фото Instagram/arthurpirozhkov

Коротко:

Кого поховав Олександр Ревва

Що стало відомо про його "велелюбну" матір

Донеччанин за походженням, російський комік Олександр Рева, який не спілкується зі своєю матір'ю, оскаженілою путіністкою з Донецька, повідомив про трагедію в родині.

Як пишуть російські пропагандисти, 10 травня не стало вітчима Олександра Ревви, який виростив його як рідного сина.

відео дня

Про те, що Олег Рачеєв пішов із життя, стало широко відомо тільки 14 травня - у день його похорону. Траурні заходи відбулися в Сочі. Відомо, що Ревва взяв на себе всі фінансові питання, пов'язані з організацією прощання і поховання, але чи приїхав він, щоб попрощатися, невідомо.

У родині Ревви трапилася трагедія / Фото Instagram/ arthurpirozhkov

"Олег Євгенович прожив понад 30 років у шлюбі з мамою Олександра, Любов'ю Миколаївною, в Сочі. Сам він був родом із Норильська. З мамою-путіністкою Ревви він познайомився в цьому заполярному місті", - каже продюсер Микита Коннов.

Ревва про своє дитинство згадував не найкращі моменти. За його словами, його мама крутила романи з багатьма чоловіками, а імена всіх "вітчимів" у своєму житті він уже й не пригадає.

У родині Ревви сталася трагедія / Фото Instagram/ arthurpirozhkov

"Вітчимів було настільки багато, що я їх уже навіть не запам'ятовував по іменах. Так, я не запам'ятовував по іменах, тому що часом вона говорила: "Це ваш новий тато Олег". Я запитував: "Почекай, а де ж тато Сергій?". Мама відповідала: "Забули. Він негідник", - розповідав Ревва.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман зізналася, що навчається в Женеві. Також Сара зазначила, що своїми професіями мрії вона вважає зовсім не дизайн, а справу криміналістів, детективів і судмедекспертів. Втім, у дівчини є в запасі ще кілька років, щоб остаточно визначитися, чим вона хоче займатися в житті.

РанішеДепардьє, титан французького кіно, який знявся більш ніж у 200 фільмах і телесеріалах, звинувачується в сексуальному насильстві над двома жінками під час зйомок фільму 2021 року.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред