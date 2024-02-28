Колишній янгол Victoria's Secret стала мамою та розсекретила ім'я немовляти

Сім'я Міранди Керр і Евана Шпігеля стала більше на один "сонячний промінчик".

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Міранда Керр народила четверту дитину / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

40-річна австралійська супермодель і колишній янгол Victoria's Secret Міранда Керр у вересні 2023 року оголосила, що чекає на дитину від свого чоловіка - мільярдера Евана Шпігеля. Це третій малюк у їхньому шлюбі. У Керр також є син від попередніх стосунків з актором Орландо Блумом.

27 лютого Керр в соціальних мережах оголосила про появу на світ ще одного хлопчика - П'єра Керр Шпігеля. Мама і немовля почувають себе добре.

Модель опублікувала фото букета яскравих квітів, пари жовтих дитячих шкарпеток і пелюшки, з вишитим на них ім'ям новонародженого. Самого "героя дня" Керр та Шпігель поки показувати не стали.

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"Ми дуже раді появі нашого маленького сонячного промінчика, П'єра Керр Шпігеля. Ми раді вітати четвертого сина в нашій родині. Відчуваємо себе такими благословенними", - написала після пологів схвильована Міранда Керр.

Міранда Керр народила четверту дитину / instagram.com/mirandakerr

Хто така Міранда Керр? Міранда Керр - австралійська супермодель, бізнесвумен, колишній янгол Victoria's Secret, засновниця косметичного бренду KORA Organics. Одна з найбагатших моделей світу за версією видання Forbes. Була одружена з актором Орландо Блумом з 2010 по 2013 роки. У цьому союзі з'явився на світ первісток Керр - Флінн Крістофер Бленчард Коупленд Блум (2011). У 2017 році вийшла заміж за мільярдера, творця SnapChat Евана Шпігеля, якому народила трьох синів - Харта Керр Шпігеля (2018), Майлза Керр Шпігеля (2019) і П'єра Керр Шпігеля (2024).

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