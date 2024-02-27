55-річна Дженніфер Еністон спровокувала чутки про заручини - ЗМІ

Завдяки одній деталі шанувальники "Рейчел Грін" з усього світу гадають, з ким зірка зібралася під вінець.

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Дженніфер Еністон показала кільце, схоже на обручку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська акторка Дженніфер Еністон засліпила шанувальників своїм виходом на червону доріжку вручення премій Гільдії кіноакторів США (SAG Awards). Перед камерами вона блищала в срібній сукні від Celine, проте увагу від розкішного образу артистки все ж відволікала одна деталь.

Йдеться про каблучку з великим дорогоцінним каменем, яка виблискувала на безіменному пальці лівої руки Джен. Яскрава блискітка спровокувала чутки про те, що скоро акторка скоро може повідомити про свої заручини, пише The Mirror.

Добре розглянути кільце, яке наробило стільки шуму, можна на відео, яким поділилася зіркова візажистка Анджела Левін у своєму блозі в Instagram. Вона співпрацює з Джен більше 20 років, і показала фанатам акторки, як та обсипає її повітряними поцілунками. При цьому в кадрі добре видно руку з заповітною каблучкою.

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55-річна Дженніфер Еністон була заміжня двічі - з актором Бредом Піттом (2000-2005) та актором Джастіном Теру (2015-2018). Також у знаменитості були стосунки з Тейтом Донованом, Полом Раддом, Вінсом Воном, проте останні 5 років, після розлучення з Теру, про її особисте життя нічого не відомо.

Дивіться відео з Дженніфер Еністон і каблучкою, яка спровокувала чутки про її заручини:

Хто така Дженніфер Еністон? Дженніфер Еністон-одна з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на Голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу" Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Прикинься моєю дружиною", "Нестерпні боси" та ін.була визнана журналами People, Cosmopolitan і Esquire найкрасивішою жінкою.

Раніше акторка Наталі Портман дала різкий коментар про чутки про розлучення з чоловіком-зрадником, хореографом Бенжаменом Мільп'є. Його невірність була розкрита влітку 2023 року.

Також стало відомо, що голлівудська зірка Тому Круз втік від російської подружки, колишньої дружини олігарха Дмитра Цвєткова Ельсіни Хайрової, після знайомства з її дітьми.

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