Емі Шумер діагностували рідкісну хворобу через хейт фанатів

"Красуня на всю голову" дякує недоброзичливцям, які надихнули її звернутися за допомогою.

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Емі Шумер бореться з синдромом Кушинга / колаж: Главред, фото: instagram.com/amyschumer, ua.depositphotos.com

Американська акторка і комік Емі Шумер взяла участь у "The Tonight Show" Джиммі Феллона, після чого на артистку обрушилася лавина хейту. Протягом своєї кар'єри вона стикається з проблемами із зайвою вагою, через що її часто критикують.

Шумер підходить до питань своєї зовнішності з гумором, проте жорстокість жартів після шоу Феллона змусила її зізнатися, що лікарі поставили їй рідкісний діагноз, для якого одутле обличчя і постійний яскравий рум'янець є характерними симптомами.

В інтерв'ю для News Not Noise Емі розповіла, що хейт через різкі зміни в зовнішності мотивував її звернутися до фахівців. У лікарні у неї діагностували синдром Кушинга - синдром, при якому організм виробляє надмірну кількість кортизолу, гормону стресу.

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"Це були божевільні тижні для мене та моєї родини. Я була змушена зніматися в кіно і в той же час терпіти хейт в Інтернеті. Мені писали, що я змінилася, моє обличчя червоне і набрякло. Але я дякую Богові за ту ситуацію, тому що через критику я зрозуміла, що зі мною щось не так. Паралельно зі зйомками в шоу, я по чотири години поспіль перебувала в апаратах МРТ, мені перекривали вени через кількість взятої крові, і я боялася, що не зможу побачити як росте мій син", - розповіла акторка.

На щастя, після тривалих обстежень лікарі прийшли до висновку, що її тип розладу - тимчасовий, і у Шумер є всі шанси з часом повернутися в норму.

Емі Шумер на шоу Джиммі Феллона / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Хто така Емі Шумер? Емі Шумер-американська актриса та стендап-комік. Одна з найбільш високооплачуваних коміків Голлівуду, лауреат премії "Еммі" (2015). Відома за ролями в комедіях "дівчина без комплексів" і "Красуня на всю голову".

Раніше акторка Наталі Портман дала різкий коментар про чутки про розлучення з чоловіком-зрадником, хореографом Бенжаменом Мільп'є. Його невірність була розкрита влітку 2023 року.

Також стало відомо, що голлівудська зірка Тому Круз втік від російської подружки, колишньої дружини олігарха Дмитра Цвєткова Ельсіни Хайрової, після знайомства з її дітьми.

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