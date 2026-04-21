"Бути твоєю мамою непросто": Бурмака з’явилася з єдиною донькою

Співачка вразила схожістю зі своєю донькою.

https://glavred.net/stars/byt-tvoey-mamoy-neprosto-burmaka-pokazalas-s-edinstvennoy-docheryu-10758377.html Посилання скопійоване

Марія Бурмака — дочка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марія Бурмака

Ви дізнаєтеся:

Дочка Марії Бурмаки святкує день народження

Як виглядає дочка Марії Бурмаки

Відома українська співачка Марія Бурмака з'явилася в Instagram разом зі своєю єдиною донькою. Фотографії з'явилися в мережі з нагоди дня народження Ярини.

Артистка опублікувала свіжий знімок із красунею-дочкою, а також поділилася архівними фото з маленькою Яриною. У важливий для своєї дитини день Бурмака зізналася, що материнство було для неї непростим тягарем.

відео дня

Марія Бурмака про доньку Ярину / фото: instagram.com, Марія Бурмака

"Бути твоєю мамою непросто, але я справляюся вже 31 рік. Підтримую тебе на твоєму шляху, буду підтримувати й надалі", — написала Марія.

Шанувальники відзначили неймовірну схожість Ярини зі зірковою мамою. Коментатори підкреслили, що вони виглядають як сестри.

"Вітаю, бережіть вас Бог. Які красиві, як сестри"

"Мої щирі вітання. Нехай буде щаслива!"

"Які красиві"

Марія Бурмака в молодості / фото: instagram.com, Марія Бурмака

Марія Бурмака — дочка

Дочка Марії Бурмаки Ярина народилася в 1995 році в шлюбі з продюсером Дмитром Небесійчуком. Дівчина виросла творчою та незалежною особистістю. Вона захоплювалася музикою, а пізніше зайнялася створенням одягу. Незважаючи на непростий період дорослішання, Ярині вдалося зберегти теплі стосунки зі зірковою матір'ю, але вона віддає перевагу непублічному способу життя.

Останні новини шоу-бізнесу

Вас може зацікавити:

Про особу: Марія Бурмака Марія Бурмака — українська співачка, активістка, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Народна артистка України (2009) і одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус". На сцені з 1989 року, випустила 15 музичних альбомів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред