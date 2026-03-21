"Не фантастичні виплати": після смерті брата-воїна Бурмака зробила заяву

Христина Трохимчук
21 березня 2026, 10:03
Молодший брат співачки помер після повернення з фронту.
Марія Бурмака
Марія Бурмака розповіла про втрату

Ви дізнаєтеся:

  • Брат Марії Бурмаки помер після повернення з фронту
  • Які виплати отримала родина воїна

Відома українська співачка Марія Бурмака зробила рідкісну заяву після смерті свого молодшого брата-військовослужбовця. В ефірі шоу "Ранок у великому місті" вона розповіла, яку допомогу отримала родина захисника України.

Нагадаємо, що у родича співачки почалися проблеми з серцем після повернення з передової. Організм брата Бурмаки не впорався з важкими наслідками поранення та пережитого стресу. У 43-річного захисника залишилося троє малолітніх дітей.

Марія Бурмака з родиною покійного брата-військовослужбовця
Марія Бурмака з родиною померлого брата-військового

"Минуло два роки, і певні виплати родина отримала. Брат — учасник бойових дій, але помер уже після того, як повернувся з війни. Він похований на кладовищі в Бортничах на Алеї Героїв. Це якісь не надто великі виплати, але допомогу родина отримала", — повідомила Марія.

Допомога також надається дітям померлого військового — вони можуть безкоштовно відвідувати дитячий садок і отримують харчування.

Марія Бурмака
Марія Бурмака — брат

"Діти також отримують безкоштовний садочок, харчування тощо. Якась допомога від держави є. І якою б вона не була, я вдячна за це", — висловилася Бурмака.

Про особу: Марія Бурмака

Марія Бурмака — українська співачка, активістка, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Народна артистка України (2009) і одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус". На сцені з 1989 року, випустила 15 музичних альбомів.

