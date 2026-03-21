"Не фантастичні виплати": після смерті брата-воїна Бурмака зробила заяву

Молодший брат співачки помер після повернення з фронту.

Марія Бурмака розповіла про втрату / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марія Бурмака

Відома українська співачка Марія Бурмака зробила рідкісну заяву після смерті свого молодшого брата-військовослужбовця. В ефірі шоу "Ранок у великому місті" вона розповіла, яку допомогу отримала родина захисника України.

Нагадаємо, що у родича співачки почалися проблеми з серцем після повернення з передової. Організм брата Бурмаки не впорався з важкими наслідками поранення та пережитого стресу. У 43-річного захисника залишилося троє малолітніх дітей.

Марія Бурмака з родиною померлого брата-військового / скрін з відео: Сніданок з 1+1

"Минуло два роки, і певні виплати родина отримала. Брат — учасник бойових дій, але помер уже після того, як повернувся з війни. Він похований на кладовищі в Бортничах на Алеї Героїв. Це якісь не надто великі виплати, але допомогу родина отримала", — повідомила Марія.

Допомога також надається дітям померлого військового — вони можуть безкоштовно відвідувати дитячий садок і отримують харчування.

Марія Бурмака — брат / фото: instagram.com, Марія Бурмака

"Діти також отримують безкоштовний садочок, харчування тощо. Якась допомога від держави є. І якою б вона не була, я вдячна за це", — висловилася Бурмака.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Лерчек розкрила лякаючу обставину, яка об'єднує її зі знаменитостями, які боролися з онкологією. Як виявилося, Жанну Фріске та Анастасію Заворотнюк пов'язує один метод зачаття дітей.

Також родина відомого актора і майстра бойових мистецтв Чака Норріса повідомила про смерть знаменитості у віці 86 років. Кілька днів тому стало відомо про екстрену госпіталізацію актора на Гаваях, яка закінчилася відходом зірки з життя.

Вас може зацікавити:

Про особу: Марія Бурмака Марія Бурмака — українська співачка, активістка, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Народна артистка України (2009) і одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус". На сцені з 1989 року, випустила 15 музичних альбомів.

