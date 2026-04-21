"Відмовили ноги": Анатолій Анатоліч з'явився на кріслі колісному в США

Бостонський марафон закінчився для ведучого викликом швидкої допомоги.

Анатолій Анатоліч у США

У Анатолія Анатоліча відмовили ноги

Відомий український ведучий Анатолій Анатоліч поділився тривожними новинами про своє здоров'я. В Instagram він опублікував фотографії в кріслі колісному — у знаменитості відмовили ноги після марафону в США.

Анатолій Анатолич прилетів до Америки, щоб взяти участь у знаменитому Бостонському марафоні. Після фінішу в престижних змаганнях ведучий присів на асфальт, щоб відпочити, але підвестися вже не зміг.

Анатолій Анатоліч у інвалідному візку

"Я фінішував. Але організм дав збій. Все-таки не дав собі можливості пристосуватися до зміни часового поясу. Це мене на кріслі колісному везуть, тому що я не зміг встати з асфальту, куди присів. А в цілому все добре. Всім дякую за підтримку. Збираюся додому", — написав Анатолій.

У Telegram-каналі Yula company з'явилася нова інформація про подію. Виявилося, що у ведучого почалися сильні судоми за кілька кілометрів до фінішу.

У Анатолія Анатоліча відмовили ноги

"Фініш через судоми. У Анатолія Анатоліча відмовили ноги на останніх кілометрах. Бігти далі він уже не міг, тому частину дистанції довелося долати пішки, іноді буквально переставляючи ноги руками. Незважаючи на це, він дістався до фінішу. На фініші Анатоліча пересадили в крісло колісне і доставили до швидкої допомоги, де медики надали допомогу", — розповіли в Yula company.

Про особу: Анатолій Анатоліч Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я — Анатолій Анатолійович Яцечко) — український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.

