Перебрався до РФ і мовчить про війну: зірка "МастерШеф" обурив українців

Віктор Шайдецький працює в московському ресторані.

https://glavred.net/stars/perebralsya-v-rf-i-molchit-pro-voynu-zvezda-mastershef-vozmutil-ukraincev-10758305.html Посилання скопійоване

Віктор Шайдецький "МастерШеф"

Ви дізнаєтеся:

Віктор Шайдецький переїхав до РФ

Чим там займається кухар

Зірка шоу "МастерШеф. Професіонали" Віктор Шайдецький неприємно здивував користувачів Threads. Шанувальники проєкту раптово виявили, що кухар давно живе в Москві й мовчить про війну.

Виявилося, що Шайдецький переїхав до Росії у 2022 році. Саме в цей період у його соцмережах з'явилися дописи про роботу в московському ресторані. Кулінар, який дійшов до суперфіналу українського "МастерШеф", тепер займається "кухнею народів Сибіру".

відео дня

Зірка "МастерШеф" поїхав до РФ

"Сьогодні дізналася, що суперфіналіст 3 сезону "МастерШеф. Професіонали" працює шефом на болотах. Маючи великі перспективи в Україні та готуючи 3 страви у фіналі, які пов'язані з його рідним містом в Україні… не знаю, що пішло не так у хлопчини", — написала прихильниця проекту.

Що цікаво, Віктор не видалив зі своєї сторінки дописи, пов'язані з участю в українському проєкті, але мовчить про повномасштабне вторгнення РФ в Україну та військові злочини країни, в якій тепер проживає.

У коментарях до допису про Шайдецького з'явилися й люди, які виправдовують рішення кулінара, незважаючи на те, що він, найімовірніше, виїхав до РФ уже після початку повномасштабного вторгнення.

Віктор Шайдецький працює в Москві

"Віктора знаю особисто, він туди поїхав ще наприкінці 22 року або ще раніше. Так, він там отримав дуже хорошу пропозицію. Почалася війна — він мовчав. Так і залишився", — відповіли в коментарях.

Однак не всі українці поділили позицію кулінара та його знайомих. Незважаючи на жаль щодо втрати українського таланту, коментатори погодилися, що краще, якщо люди без позиції самі роблять вибір на користь країни-агресора, а не залишаються в Україні й продовжують впливати на її майбутнє.

Чому Віктор Шайдецький виїхав до РФ

"Звичайно, спонсорування армії ворожої країни не впливає на те, що відбувається. Ось тільки якщо людина є фахівцем, яким я його і вважав, то вона може знайти роботу багато де, в тому числі за кордоном"

"От би все так, просто брали й валили в те болото, а не тягнули россейщину в Україну"

"Могли б і не викривати "впровадженого", він бере участь в операції, розробленій Україною. Але думаю, що страшніше, коли любителі "миру" залишаються в Україні і цього не приховують, але й у "гавань" не збираються"

Майстер Шеф

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Наталія Могилевська поділилася подробицями про сім'ю свого чоловіка Валентина. Співачка зізналася, що ставить дітей чоловіка за приклад своїм дочкам, і навіть розповіла про його онука. Співачка тільки заохочує зближення сім'ї та розповіла про свої плани.

Також Анатолій Анатоліч висловився на захист свого кума Влада Ями, який зараз перебуває у США. Ведучий підкреслив, що, попри хвилю критики на адресу хореографа, той зберігає патріотичну позицію і продовжує любити свою країну.

Вас може зацікавити:

Про шоу: МайстерШеф МайстерШеф — кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проєкту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред