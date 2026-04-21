Перебрався до РФ і мовчить про війну: зірка "МастерШеф" обурив українців

Христина Трохимчук
Віктор Шайдецький працює в московському ресторані.
Віктор Шайдецький "МастерШеф" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віктор Шайдецький, stb.ua

Зірка шоу "МастерШеф. Професіонали" Віктор Шайдецький неприємно здивував користувачів Threads. Шанувальники проєкту раптово виявили, що кухар давно живе в Москві й мовчить про війну.

Виявилося, що Шайдецький переїхав до Росії у 2022 році. Саме в цей період у його соцмережах з'явилися дописи про роботу в московському ресторані. Кулінар, який дійшов до суперфіналу українського "МастерШеф", тепер займається "кухнею народів Сибіру".

Зірка "МастерШеф" поїхав до РФ / скрін з Threads

"Сьогодні дізналася, що суперфіналіст 3 сезону "МастерШеф. Професіонали" працює шефом на болотах. Маючи великі перспективи в Україні та готуючи 3 страви у фіналі, які пов'язані з його рідним містом в Україні… не знаю, що пішло не так у хлопчини", — написала прихильниця проекту.

Що цікаво, Віктор не видалив зі своєї сторінки дописи, пов'язані з участю в українському проєкті, але мовчить про повномасштабне вторгнення РФ в Україну та військові злочини країни, в якій тепер проживає.

У коментарях до допису про Шайдецького з'явилися й люди, які виправдовують рішення кулінара, незважаючи на те, що він, найімовірніше, виїхав до РФ уже після початку повномасштабного вторгнення.

Віктор Шайдецький працює в Москві / скрін з Instagram

"Віктора знаю особисто, він туди поїхав ще наприкінці 22 року або ще раніше. Так, він там отримав дуже хорошу пропозицію. Почалася війна — він мовчав. Так і залишився", — відповіли в коментарях.

Однак не всі українці поділили позицію кулінара та його знайомих. Незважаючи на жаль щодо втрати українського таланту, коментатори погодилися, що краще, якщо люди без позиції самі роблять вибір на користь країни-агресора, а не залишаються в Україні й продовжують впливати на її майбутнє.

Чому Віктор Шайдецький виїхав до РФ / скрін з Threads

"Звичайно, спонсорування армії ворожої країни не впливає на те, що відбувається. Ось тільки якщо людина є фахівцем, яким я його і вважав, то вона може знайти роботу багато де, в тому числі за кордоном"

"От би все так, просто брали й валили в те болото, а не тягнули россейщину в Україну"

"Могли б і не викривати "впровадженого", він бере участь в операції, розробленій Україною. Але думаю, що страшніше, коли любителі "миру" залишаються в Україні і цього не приховують, але й у "гавань" не збираються"

Майстер Шеф / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Наталія Могилевська поділилася подробицями про сім'ю свого чоловіка Валентина. Співачка зізналася, що ставить дітей чоловіка за приклад своїм дочкам, і навіть розповіла про його онука. Співачка тільки заохочує зближення сім'ї та розповіла про свої плани.

Також Анатолій Анатоліч висловився на захист свого кума Влада Ями, який зараз перебуває у США. Ведучий підкреслив, що, попри хвилю критики на адресу хореографа, той зберігає патріотичну позицію і продовжує любити свою країну.

Про шоу: МайстерШеф

МайстерШеф — кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проєкту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.

"В одну мить я залишився без усього": "Флеш" показав наслідки замаху РФ

12:09Україна
Нова загроза для українців: Ігнат розкрив, як РФ керує "Шахедами" в реальному часі

10:41Війна
РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

09:53Війна
Жовте пір’я часнику та цибулі знову позеленіє за два дні: чим достатньо полити

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні, 21 квітня: Кролям — впертість, Козлам — примирення

Останні новини

12:31

Щурі та миші назавжди зникнуть з саду: які природні засоби відлякають гризунів

12:09

"В одну мить я залишився без усього": "Флеш" показав наслідки замаху РФФото

12:07

Китайський гороскоп на завтра, 22 квітня: Мавпам — провокації, Свиням — непередбачуваність

11:58

Чому зливати олію в раковину небезпечно: куди подіти жир після смаження

11:55

Двірник "дядько Саша" став сьомою жертвою стрільця з Голосієва: його коту шукають господаря

Прогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - СтупакПрогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - Ступак
11:54

Загадка століття: як сучасна людина опинилася на фотографії 1917 рокуВідео

11:15

Перебрався до РФ і мовчить про війну: зірка "МастерШеф" обурив українців

11:03

Кремль може отримати новий важіль впливу в ЄС: у WP назвали "ризиковану" країну

10:53

Приємний сюрприз від синоптиків: яка погода чекає на Одесу в травні 2026 року

Реклама
10:43

Гороскоп на завтра, 22 квітня: Терезам - радість, Стрільцям - труднощі

10:41

Нова загроза для українців: Ігнат розкрив, як РФ керує "Шахедами" в реальному часі

10:24

Коли людину вважають літньою: названо точний вік

10:02

"Люблю його дітей": Могилевська вперше заговорила про сім’ю чоловіка

09:53

РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

09:45

Коли садити кабачки у відкритий ґрунт 2026 року: точні дати для рекордного врожаю

09:24

Понад 100 млн солдатів і 183 роки: які ресурси потрібні Путіну для окупації України

09:07

Починається смуга удачі: 3 знаки зодіаку отримають шанс змінити своє життя з 21 квітня

08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 квітня (оновлюється)

08:27

"Є важливіші питання": Мадяр здивував заявою щодо повернення коштів Ощадбанку

08:20

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:10

Проблеми з мобілізацією в РФ: Денисенко пояснив нову задачу ПутінаПогляд

07:57

Дрони завдали удару по Новочеркаську: під атакою могла бути військова частина РФ

06:48

Дрони РФ завдали удару по Сумах: пошкоджено будинки та лікарню, є постраждалі

05:50

Велике багатство накриє з головою: п’ять знаків зодіаку зірвуть джекпот

05:11

У СРСР вірили у міф про "здорові" продукти: що насправді їли радянські люди

04:35

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говоритьВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

03:31

Чому собака псує речі та гавкає: ветеринари назвали причину, яка здивує

02:13

Орхідея знову почне пишно цвісти: трюк, який в рази пришвидшить появу нових бутонів

01:56

Відповідь балістиці: Зеленський доручив створити власний аналог Patriot

00:50

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточуванняВідео

00:07

Тепло на паузі: синоптики попередили про різку зміну погоди на Дніпропетровщині

20 квітня, понеділок
23:11

Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба": названо умови і терміни

22:21

Бухалово та Деньги: справжня історія найдивніших назв українських сіл та міст

22:06

Гороскоп на сьогодні, 21 квітня: Ракам - інтриги, Скорпіонам - успіх

22:05

Невеликий "мінус" та шквальний вітер: Тернопільщину скоро накриє негода

21:59

Найшвидший сценарій завершення війни: Зеленський зробив важливу заяву

21:57

Шість матчів очікування: "Шахтар" здобув перемогу над "Поліссям", деталі

21:41

Названо цілі та регіони під загрозою: РФ планує новий масований обстріл

21:29

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Реклама
21:08

Яку техніку не можна вмикати в подовжувач - ризик пожежі

21:07

Як правильно використовувати ручки над дверима в авто: просто триматися не вартоВідео

20:37

Чоловік косив траву і знайшов під ногами скарб на 40 000 євро: що там булоВідео

20:36

Щоб усе пішло в ріст: "золоті" дати посадки в травні за місячним календаремВідео

19:58

"Складні бої, РФ намагається просочуватись: росіяни штурмують Сумщину

19:51

Колорадський жук не наблизиться: 5 рослин-рятівників, які мають бути на грядці

19:50

Температура впаде до -3 і випаде сніг: в Україні розбушується потужний циклон

19:39

"Мене не рятуйте, допоможіть татові": опублікували відео з камер поліцейських, які втекли під час теракту в Києві

19:36

Терехов про відтермінування введення ПДВ для ФОП: "Це - спільна перемога людей, малого бізнесу та громад"

19:35

"Це не гра": Мадяр різко висловився про "Дружбу" і звернувся до Зеленського

