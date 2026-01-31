"Були рідними, стали чужими": Ольга Сумська поділилася своїм болем

Актриса заговорила в соцмережах про особисте.

https://glavred.net/stars/byli-rodnymi-stali-chuzhimi-olga-sumskaya-podelilas-svoey-bolyu-10736864.html Посилання скопійоване

Ольга Сумська - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

Ольга Сумська з'явилася в соцмережах із відвертим зізнанням

Про що розповіла актриса

Українська актриса Ольга Сумська зважилася на відверті зізнання про людей, які пішли з її життя. В Instagram знаменитість поділилася своїми переживаннями про те, як близькі з часом стають чужими.

Сумська опублікувала знімки зі своєї нової фотосесії. Актриса постала в стильному повсякденному образі: біла сорочка, вільні джинси і молочний піджак. Елегантності вбранню додали туфлі на підборах. Зірка також поділилася роздумами про особисте. За словами Ольги, важливо бути вдячним за зникнення деяких людей зі свого життя.

відео дня

Ольга Сумська про стосунки / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Ця цитата чомусь збентежила мене сьогодні... "Не турбуйтеся про людей, яких Бог видалив з вашого життя. Він чув розмови, яких ви не чули, він бачив дії, яких ви не могли бачити"... І дійсно, відпускайте, не тримайте образи, не заглиблюйтеся надто в те, чому і як так могло статися", — порадила вона шанувальникам.

Артистка натякнула, що говорить про це з власного досвіду. Ольга зізналася, що деякі люди були їй дуже близькі, але в якийсь момент їхні стосунки раптово змінилися.

Ольга Сумська — актриса / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Були рідними, найближчими, а стали чужими. Зосередьтеся на своїй енергії, подумки побажайте добра всім тим, хто вас образив... Це важливо", — поділилася Сумська.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що зрадниця Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Владу Топалову, розповіла про небезпечну ситуацію, в яку потрапив її син. Її дитина опинилася в стані, що загрожує життю.

Також стало відомо про смерть відомої актриси Кетрін О'Хара, широко відомої за роллю мами Кевіна Маккалістера у фільмі "Один вдома". Екранний син актриси за фільмом "Один вдома" Макколей Калкін присвятив Кетрін О'Хара зворушливий пост після звістки про її смерть.

Вас може зацікавити:

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська акторка і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред