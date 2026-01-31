Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Були рідними, стали чужими": Ольга Сумська поділилася своїм болем

Христина Трохимчук
31 січня 2026, 12:40
79
Актриса заговорила в соцмережах про особисте.
Ольга Сумська - особисте життя
Ольга Сумська - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

  • Ольга Сумська з'явилася в соцмережах із відвертим зізнанням
  • Про що розповіла актриса

Українська актриса Ольга Сумська зважилася на відверті зізнання про людей, які пішли з її життя. В Instagram знаменитість поділилася своїми переживаннями про те, як близькі з часом стають чужими.

Сумська опублікувала знімки зі своєї нової фотосесії. Актриса постала в стильному повсякденному образі: біла сорочка, вільні джинси і молочний піджак. Елегантності вбранню додали туфлі на підборах. Зірка також поділилася роздумами про особисте. За словами Ольги, важливо бути вдячним за зникнення деяких людей зі свого життя.

відео дня
Ольга Сумська про стосунки
Ольга Сумська про стосунки / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Ця цитата чомусь збентежила мене сьогодні... "Не турбуйтеся про людей, яких Бог видалив з вашого життя. Він чув розмови, яких ви не чули, він бачив дії, яких ви не могли бачити"... І дійсно, відпускайте, не тримайте образи, не заглиблюйтеся надто в те, чому і як так могло статися", — порадила вона шанувальникам.

Артистка натякнула, що говорить про це з власного досвіду. Ольга зізналася, що деякі люди були їй дуже близькі, але в якийсь момент їхні стосунки раптово змінилися.

Ольга Сумська - актриса
Ольга Сумська — актриса / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Були рідними, найближчими, а стали чужими. Зосередьтеся на своїй енергії, подумки побажайте добра всім тим, хто вас образив... Це важливо", — поділилася Сумська.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що зрадниця Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Владу Топалову, розповіла про небезпечну ситуацію, в яку потрапив її син. Її дитина опинилася в стані, що загрожує життю.

Також стало відомо про смерть відомої актриси Кетрін О'Хара, широко відомої за роллю мами Кевіна Маккалістера у фільмі "Один вдома". Екранний син актриси за фільмом "Один вдома" Макколей Калкін присвятив Кетрін О'Хара зворушливий пост після звістки про її смерть.

Вас може зацікавити:

Про особу: Ольга Сумська

Ольга Сумська — українська акторка і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ольга Сумська новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах - Bloomberg

Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах - Bloomberg

13:13Світ
Шмигаль розкрив причину блекауту та строки повернення світла

Шмигаль розкрив причину блекауту та строки повернення світла

12:41Енергетика
Пауза російських ударів по Україні зіграє на руку Путіну - Fox News

Пауза російських ударів по Україні зіграє на руку Путіну - Fox News

12:33Україна
Реклама

Популярне

Більше
Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Гороскоп на завтра 1 лютого: Дівам - приємні несподіванки, Левам - обман

Гороскоп на завтра 1 лютого: Дівам - приємні несподіванки, Левам - обман

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

Останні новини

13:54

СЕО Роксолана Пиртко розповіла про нові дитячі ініціативи у львівському СТРЦ Spartak актуально

13:49

Не в Москві: історик назвав регіон, де Русь існувала найдовшеВідео

13:46

Тіна Кароль повідомила, що її "замовили": "Почали з'являтися матеріали в Росії"

13:44

Найдорожча їжа у світі: за що насправді платять мільйонери

13:33

Будуть надзвичайно смачними: розкрито головний секрет приготування пухких оладок

Квадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз ПендзинаКвадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз Пендзина
13:13

Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах - Bloomberg

12:45

Як відмити каламутні склянки до блиску: простий лайфхак з оцтом

12:41

Шмигаль розкрив причину блекауту та строки повернення світла

12:40

"Були рідними, стали чужими": Ольга Сумська поділилася своїм болем

Реклама
12:36

Слово "гололід" це калька з російської: як правильно називати це явище українською

12:33

Пауза російських ударів по Україні зіграє на руку Путіну - Fox News

11:53

Сили оборони завдали нищівної атаки по низці цінних об'єктів РФ: деталі операції

11:40

Яким був перший мультфільм незалежної України: його мало хто бачив

11:38

Чому 1 лютого не можна скаржитися на життя: яке церковне свято

11:31

"Що ж я за мати": Тодоренко кинула дитину в небезпечній ситуації

11:26

У Києві раптово погасло світло, метро зупинилося, у Молдові - блекаут: що трапилося

11:04

Лютий покаже характер: Житомирську область скують екстремальні морози

11:00

Самі собі вороги: три знаки зодіаку, які заважають своєму щастю

10:27

"Побачимося" Кевін з "Один вдома" попрощався з померлою Кетрін О'Хара

10:00

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин

Реклама
09:59

Є нюанс: дипломат звернув увагу на важливий сигнал США у темі переговорів з РФ

09:51

Топ-10 маленьких порід собак для квартири: не галасують, не линяють і легко уживаються

08:59

Відчайдушний хід Кремля: The Telegraph пояснив справжню суть енергетичного перемирʼя

08:54

Морози до -30 скують Рівненщину: коли чекати екстремальний холод "червоного рівня"

08:14

Чому чоловіки уникають серйозних стосунків: пояснення психолога

08:10

Проти Росії введено найбільшу в світі кількість санкцій, але є нюансПогляд

07:59

Дводенна пауза в ударах по енергетиці була імітацією: Чернєв про справжні плани РФ

06:40

Повня у Леві 1 лютого 2026 року: кого накриє хвиля змін - Таро прогноз

06:10

Чи може Путін порушити енергетичне перемирʼя?Погляд

06:07

Дитина між мамою і татом: найболючіша сторона розлучення

05:34

Ймовірна кохана Цимбалюка з'явилася з обручкою — деталі

05:08

Гороскоп на завтра 1 лютого: Дівам - приємні несподіванки, Левам - обман

04:41

Перевершує Дніпро: яка сама глибока річка України та чим вона манить тисячі туристів

04:13

"Космічна" ціна на базовий продукт: експерт попередив, що скоро подорожчає

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з грибами за 33 секунди

03:37

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

03:04

Кінець логоманії й оверсайзу: як змінюється мода у 2026 році

02:47

Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

02:34

Який посуд заборонено ставити у мікрохвильовку: більшість не здогадується

01:41

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

Реклама
00:50

"Віддадуть перевагу європейському шляху": Максакова зробила несподіваний прогноз щодо майбутнього РФ

30 січня, п'ятниця
23:47

Графік вимкнення світла на 31 січня: як вимикатимуть електроенергію в Сумах

23:27

Світла буде в рази більше: графіки відключень для Львівщини на 31 січня

23:08

Українцям скасують оплату за опалення та воду, яких не було: кого це торкнеться

23:06

Хто може отримати гроші на генератор для будинку: як отримати допомогу від держави

21:51

Померла зірка культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара

21:44

Чи погодився Путін на "перемир'я": Жданов назвав дату наступного удару

21:08

РФ масштабує технології "комбінованого шоку", – Івашин

20:49

Відключення світла в Рівному та області: з'явився новий графік на 31 січня

20:48

Чоловік купив будинок в Італії за 1 євро, але відмовився від нього: в чому причина

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти