"Побачимося" Кевін з "Один вдома" попрощався з померлою Кетрін О'Хара

Христина Трохимчук
31 січня 2026, 10:27
Актриса Кетрін О'Хара померла в Лос-Анджелесі.
Кетрін О'Хара померла
Кетрін О'Хара померла / колаж: Главред, фото: imdb.com

Ви дізнаєтеся:

  • Причина смерті Кетрін О'Хара
  • Як відреагував Макколей Калкін

Вчора, 30 січня, стало відомо про смерть відомої актриси Кетрін О'Хара, широко відомої за роллю мами Кевіна Маккалістера у фільмі "Один вдома". На трагічну новину відреагував Макколей Калкін у своєму Instagram.

Причина смерті Кетрін О'Хара

Стали відомі нові подробиці останнього дня життя актриси. Виявилося, що незадовго до смерті Кетрін, в її будинок викликали службу порятунку. Як повідомили в Пожежному департаменті Лос-Анджелеса, о 4:48 ранку до них надійшов виклик для надання допомоги "жінці у віці близько 70 років". О'Хара скаржилася на утруднене дихання, і її терміново доставили до лікарні у важкому стані. Незважаючи на допомогу медиків, актриса померла через кілька годин.

Як померла Кетрін О'Хара
Як померла Кетрін О'Хара / фото: imdb.com

Як Макколей Калкін відреагував на смерть Кетрін О'Хара

Екранний син актриси за фільмом "Один вдома" Макколей Калкін присвятив Кетрін О'Хара зворушливий пост в Instagram після звістки про її смерть. Актор назвав її мамою і висловив жаль, що у них не було більше часу разом.

"Мамо. Я думав, у нас ще є час. Я хотів більшого. Я хотів просто сидіти поруч з тобою в кріслі. Я чув тебе. Але мені ще так багато хотілося сказати. Я люблю тебе. Побачимося пізніше", — висловився Калкін.

Макколей Калкін про смерть Кетрін О'Хара
Макколей Калкін про смерть Кетрін О'Хара / фото: instagram.com, Макколей Калкін

Раніше Главред повідомляв, що актриса Олена Свєтлицька заінтригувала шанувальників появою обручки на своїй руці. Свєтлицьку почали підозрювати в романі з відомим актором Тарасом Цимбалюком після закінчення виходу в ефір шоу "Холостяк".

Також радіоведуча Катерина Соловйова вирішила пролити світло на закулісся українського шоу-бізнесу і зачепила Потапа і Настю Каменських. За словами Соловйової, зіркова пара була не найприємнішими людьми в спілкуванні та роботі.

Що таке "Один вдома"?

"Один вдома" — американська різдвяна комедійна медіафраншиза, що з'явилася на хвилі успіху перших двох сімейних комедійних фільмів серії: "Один вдома" (1990) і "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992), повідомляє Вікіпедія. Всього під назвою "Один вдома" вийшло шість фільмів, три комп'ютерні ігри та новелізація першого фільму.

Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 2 лютого

