"Побачимося" Кевін з "Один вдома" попрощався з померлою Кетрін О'Хара

Вчора, 30 січня, стало відомо про смерть відомої актриси Кетрін О'Хара, широко відомої за роллю мами Кевіна Маккалістера у фільмі "Один вдома". На трагічну новину відреагував Макколей Калкін у своєму Instagram.
Причина смерті Кетрін О'Хара
Стали відомі нові подробиці останнього дня життя актриси. Виявилося, що незадовго до смерті Кетрін, в її будинок викликали службу порятунку. Як повідомили в Пожежному департаменті Лос-Анджелеса, о 4:48 ранку до них надійшов виклик для надання допомоги "жінці у віці близько 70 років". О'Хара скаржилася на утруднене дихання, і її терміново доставили до лікарні у важкому стані. Незважаючи на допомогу медиків, актриса померла через кілька годин.
Як Макколей Калкін відреагував на смерть Кетрін О'Хара
Екранний син актриси за фільмом "Один вдома" Макколей Калкін присвятив Кетрін О'Хара зворушливий пост в Instagram після звістки про її смерть. Актор назвав її мамою і висловив жаль, що у них не було більше часу разом.
"Мамо. Я думав, у нас ще є час. Я хотів більшого. Я хотів просто сидіти поруч з тобою в кріслі. Я чув тебе. Але мені ще так багато хотілося сказати. Я люблю тебе. Побачимося пізніше", — висловився Калкін.
Що таке "Один вдома"?
"Один вдома" — американська різдвяна комедійна медіафраншиза, що з'явилася на хвилі успіху перших двох сімейних комедійних фільмів серії: "Один вдома" (1990) і "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992), повідомляє Вікіпедія. Всього під назвою "Один вдома" вийшло шість фільмів, три комп'ютерні ігри та новелізація першого фільму.
