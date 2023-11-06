УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Невиліковно хворий Брюс Вілліс перестав впізнавати Демі Мур

Анна Підгорна
6 листопада 2023, 22:05
Через деменцію Міцному горішку та його близьким доводиться звикати до нового життя.
Демі Мур, Брюс Вілліс, Емма Хемінг
Брюс Вілліс не зміг впізнати Демі Мур, з якою прожив у шлюбі 13 років / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американські актори Демі Мур та Брюс Вілліс були одружені з 1987 по 2000 рік. Однак і після розлучення їх долі були тісно пов'язані - колишньому подружжю вдалося залишитися сім'єю, хоча кожен з них в особистому житті став рухатися далі.

Сьогодні Мур входить в найближче коло тих, хто спілкується з Віллісом - він хворий на лобово-скроневу деменцію. За ним доглядає його друга дружина, британська модель і акторка Емма Хемінг. Дружини актора прекрасно ладнають, і Емма з вдячністю приймає допомогу та турботу Демі.

Днями Мур відвідала Міцного горішка. Після цього візиту видання Closer з посиланням на слова інсасйдера повідомило, що Брюс не впізнав Демі. Йому знадобився якийсь час, щоб згадати, хто стоїть перед ним.

відео дня

"Демі підтримує зв'язок з дітьми і дружиною Брюса, Еммою Хемінг. Вона навіть не підозрювала, що хвороба настільки вплинула на нього. Демі сказала, що він дійсно її не впізнав", - повідомило джерело.

Також зазначається, що Вілліс все ще впізнає Емму Хемінг і своїх п'ятьох дочок. Від спілкування актор швидко втомлюється, а також іноді може вести себе агресивно.

Раніше дружина Брюса Вілліса розповіла, як молодша дочка реагує на його хворобу. Емма зазначає, що 9-річна Евелін характером схожа на свого батька, і її безпосередність змушує маму ковтати сльози.

Також стало відомо, що перша дружина актора, Демі Мур, завершила кінокар'єру заради хворого Брюса Вілліса. Емма Хемінг висловила свою думку з цього приводу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Брюс Вілліс Демі Мур новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Удар по військовим на Запоріжжі: комбрига відсторонили від роботи - Зеленський

Удар по військовим на Запоріжжі: комбрига відсторонили від роботи - Зеленський

22:15 Політика
Зеленський: Зараз час для війни, а не для виборів

Зеленський: Зараз час для війни, а не для виборів

21:38 Україна
На Київщині підірвали помічника Залужного: все, що відомо

На Київщині підірвали помічника Залужного: все, що відомо

20:45 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:22

Потап на відпочинку в Дубаї засвітився в компанії росіян

22:15

Удар по військовим на Запоріжжі: комбрига відсторонили від роботи - Зеленський

22:05

Невиліковно хворий Брюс Вілліс перестав впізнавати Демі Мур

21:43

Хитрість із СРСР: навіщо додавати сіль в соняшникову олію

21:38

Зеленський: Зараз час для війни, а не для виборів

Ймовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - КошельЙмовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - Кошель
21:24

Військовослужбовець ЗСУ розповів, чому світ стоїть на порозі Третьої світової

20:45

На Київщині підірвали помічника Залужного: все, що відомо

20:42

Відновленню не підлягає: в ЗСУ повідомили про наслідки удару по кораблю РФВідео

20:16

Чай у пакетиках може бути небезпечним: 4 причини, які варто знати кожному

Реклама
20:15

Росія "поклала" у штурмах Авдіївки 7 тисяч солдатів: у ЗСУ приголомшили втратами РФ

20:13

"Ви в своєму розумі": Федишин з чоловіком виїхала до Іспанії на концерти і посварилася з хейтерами

19:58

Закликав відмовитися від Криму і Донбасу: на Буковині засудили промосковського попа

19:45

Мінус совість: фіналістка Голосу країни обіймається з пропагандистами на росТБВідео

19:42

Експерти викрили брехню Путіна і Шойгу про знищену українську техніку

19:30

"Виповзали звідти без очей і ніг": полонений окупант навідріз відмовився повертатися в РФВідео

19:10

Мирні переговори із Росією: у Зеленського повідомили про головний намір Кремля

19:10

Пекельне "свято": що насправді трапилось зі 128 бригадою?Погляд

18:48

Доплата до 3 тисяч грн: кому з людей з низькою пенсією покладені гроші від ООН

18:42

Вітер 20 м/с і злива: які регіони будуть "плавати" через негоду

18:33

Росіяни можуть втекти самі: експерт повідомив про слабке місце в обороні ворога

Реклама
18:32

У росіян близько 900 ракет, але є нюанс - Коваленко

17:57

Пекарі попередили українців про можливий стрибок цін на хліб: що сталося

17:37

Що треба зробити 7 листопада, щоб почалася біла смуга: прикмети і заборони

17:27

Як підвищити швидкість Інтернету вдома: поради спеціалістів

17:11

Вже близько 300 БПЛА: "Українська команда" передала бійцям ДУК "Правий сектор" дрон з тепловізором та індивідуальні набори для обігріву

17:06

"Ще є ж Російська імперія": соліст "Пошлої Моллі" жорстко образив поляків

17:04

"Удар у спину України": польські перевізники заблокували кордон із Україною

17:02

Дістане навіть важкодоступні місця: майстер на всі руки показав, як за допомогою однієї речі швидко вимити батареї

16:53

Росіянам влаштували "м'ясорубку": ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і взяли нові рубежі

16:52

Ви здивуєтеся, як це смачно: незабутній і дуже простий рецепт закускиВідео

16:35

Який найшвидший і потужний мотор в світі: автолюбителі дуже здивуються

16:33

Проросійська позиція Фіцо "захиталася": що сказав прем'єр Словаччини

16:28

Господиня оновила лінолеум на кухні за копійки: допомогли два бюджетні кошти

16:21

Lida Lee розповіла про романтику у відносинах з Даніелем СалемомВідео

16:16

Ракети Taurus не змінять ситуацію на фронті: у Німеччині видали дивну заяву

16:15

Неймовірний лайфхак для господинь: ось для чого потрібна 4-та сторона терки

15:56

"Щільної" ППО в Україні немає ніде: у Повітряних силах розкрили критичну ситуацію

15:55

РФ готує потужні удари: генерал ЗСУ назвав терміни та ймовірні цілі атак ворога

15:47

Аби звільнити голову Госпсуду Києва Босого з посади судді, ВККС може розглянути 8 декларацій доброчесності – ЗМІ

15:37

Росія змінила підхід до дронів-камікадзе на фронті і має успіх: OSINTери б'ють на сполох

Реклама
15:32

Керівники ФГВФО Рудуха та Рекрут нанесли збитків державі у 2016-2019 р. на десятки млн грн – звіт Рахункової

15:31

"Корупція на всіх рівнях": у Зеленського відповіли на заяву ексглави Єврокомісії

15:10

Феєрверки та петарди від сьогодні під забороною: що чекає на порушників

15:08

Будуть соковиті, як ніколи: як посмажити ідеальні відбивні - лайфхак від професійного кухаря

15:07

Катерина Кухар прокоментувала чутки про розставання з Олександром СтояновимВідео

14:59

Удар по Одесі: художка, фейки і стадо неляканих баранівПогляд

14:55

Деякі українці можуть отримати гроші від Червоного Хреста: де і хто саме

14:46

Комбриг наказав шикуватись і не прийшов: спливли нові деталі трагедії на Запоріжжі

14:26

Це загроза для всього фронту: в МВА пояснили цінність Авдіївського коксохіму

14:03

Місячний день 7 листопада 2023: Місяць обіцяє сприятливий період на роботі

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти