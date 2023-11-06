Невиліковно хворий Брюс Вілліс перестав впізнавати Демі Мур

Через деменцію Міцному горішку та його близьким доводиться звикати до нового життя.

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Брюс Вілліс не зміг впізнати Демі Мур, з якою прожив у шлюбі 13 років / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американські актори Демі Мур та Брюс Вілліс були одружені з 1987 по 2000 рік. Однак і після розлучення їх долі були тісно пов'язані - колишньому подружжю вдалося залишитися сім'єю, хоча кожен з них в особистому житті став рухатися далі.

Сьогодні Мур входить в найближче коло тих, хто спілкується з Віллісом - він хворий на лобово-скроневу деменцію. За ним доглядає його друга дружина, британська модель і акторка Емма Хемінг. Дружини актора прекрасно ладнають, і Емма з вдячністю приймає допомогу та турботу Демі.

Днями Мур відвідала Міцного горішка. Після цього візиту видання Closer з посиланням на слова інсасйдера повідомило, що Брюс не впізнав Демі. Йому знадобився якийсь час, щоб згадати, хто стоїть перед ним.

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"Демі підтримує зв'язок з дітьми і дружиною Брюса, Еммою Хемінг. Вона навіть не підозрювала, що хвороба настільки вплинула на нього. Демі сказала, що він дійсно її не впізнав", - повідомило джерело.

Також зазначається, що Вілліс все ще впізнає Емму Хемінг і своїх п'ятьох дочок. Від спілкування актор швидко втомлюється, а також іноді може вести себе агресивно.

Раніше дружина Брюса Вілліса розповіла, як молодша дочка реагує на його хворобу. Емма зазначає, що 9-річна Евелін характером схожа на свого батька, і її безпосередність змушує маму ковтати сльози.

Також стало відомо, що перша дружина актора, Демі Мур, завершила кінокар'єру заради хворого Брюса Вілліса. Емма Хемінг висловила свою думку з цього приводу.

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