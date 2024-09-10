Сильно здав: у мережі з'явилося свіже фото Брюса Вілліса

Брюс Вілліс страждає від невиліковної форми деменції.

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Як зараз виглядає Брюс Вілліс / Колаж Главред, фото Pixabay, Instagram/buuski

Голлівудський актор Брюс Вілліс, який невиліковно хворий, був сфотографований, коли їхав у спекотну неділю в Студіо-Сіті, Каліфорнія.

Ветеран-актор продовжує свою боротьбу з афазією і деменцією, пише The Daily Mail.

69-річний актор "Кримінального чтива" сидів на пасажирському сидінні автомобіля, вдягнений у чорну бейсболку і застібнуту на ґудзики кофту з коміром і горизонтальними сірими смужками.

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Хто такий Брюс Вілліс? Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, 2022 року через порушення роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

Його помітили за тим, як він вдивляється в бокове дзеркало автомобіля. За словами очевидців, Вілліса супроводжували охоронці на денній прогулянці, яка відбулася за кілька тижнів після того, як дочка актора Румер опублікувала пост про нього в Instagram Stories.

У пості від 22 серпня Румер поділилася фотографією, на якій вона тримає батька за руку, відповідаючи на запитання про те, як актор почувається на тлі проблем зі здоров'ям.

Нове фото Брюса Вілліса можна подивитися тут

Румер сказала: "Він чудовий. Я так його люблю. Дякую".

Брюс Вілліс зараз - актор продовжує боротися з хворобою:

раніше в мережі з'явилося фото Джекі Чана, який сильно здав. 69-річна кінолегенда в житті сильно відрізняється від звичного всім образу, і зараз, за чутками, готується до ролі в новому амплуа.

Також інсайдер із близького оточення сім'ї повідомив, що невиліковно хворий Брюс Вілліс перестав впізнавати Демі Мур. Спілкування дається йому все складніше, іноді актор стає агресивним.

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