Дружина Брюса Вілліса розповіла, як їй живеться з тяжкохворим чоловіком

У 2023-му у легенди Голлівуду Брюса Вілліса діагностували лобно-скроневу деменцію. Його дружина Емма Геммінг розповіла, як сім'я справляється з цією бідою.

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Дружина Брюса Вілліса розповіла про своє життя з тяжкохворим чоловіком / колаж Главред, фото Instagram

Дружина тяжкохворого легендарного актора Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, що відвертість їхньої сім'ї щодо його діагнозу (лобно-скронева деменція) допомогла зняти величезний тягар з її плечей. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Коли Гемінг запитали, як змінилося її життя після того, як 2023 року світові публічно оголосили про боротьбу з хворобою Вілліса - через рік після того, як виявили, що Брюс страждає на афазію - жінка відповіла, що "все змінилося на краще, коли ми змогли розкрити його діагноз".

"Я змогла дихати. Я змогла дійсно видихнути і начебто просто відчути, як ця вага йде з моїх плечей. Я змогла знайти підтримку, яка мені так потрібна була для мого чоловіка, для всієї нашої сім'ї", - розповіла Гемінг.

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Хто такий Брюс Вілліс? Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

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