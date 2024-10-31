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"Тут закінчився Брюс": дружина Вілліса вперше розповіла, з чого почалася його деменція

Анна Підгорна
31 жовтня 2024, 10:52
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Емма Гемінг озвучила перший симптом Міцного горішка, який сім'я актора довго не помічала.
Брюс Вілліс, Емма Гемінг
Дружина Брюса Вілліса розповіла, як почалася його деменція / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко про хворобу Брюса Вілліса:

  • Зміни в акторі відбувалися поступово
  • Три роки тому у Вілліса діагностували афазію
  • Розлад виявився симптомом рідкісної форми деменції

69-річний актор Брюс Вілліс навіть зараз, коли страждає від лобно-скроневої деменції, здатний надихнути свою сім'ю на соціально важливі справи. Приміром, його дружина, британська модель і акторка Емма Гемінг, окрім піклування про чоловіка, також розпочала роботу над підвищенням обізнаності людей про деменцію.

Хемінг ділиться інформацією про Брюса не тільки для того, щоб тримати шанувальників його таланту в курсі, а й щоб підтримати тих, хто, як і її сім'я, проходить важкий шлях - тих хто живе з деменцією, і тих, хто допомагає їм жити. Так нещодавно дружина Міцного горішка дала інтерв'ю для видання Town & Country.

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У ньому вона розповіла, якими були перші симптоми деменції у Вілліса, і зазначила, що підступність хвороби полягає в тому, що вона діє нишком. "Скажу так: хвороба шепоче, не кричить. Мені складно сказати: "Ось тут закінчився Брюс, а тут хвороба почала брати гору". Діагноз йому поставили два роки тому, але за рік до того ми отримали розпливчастий діагноз, афазію, яка є симптомом захворювання, але не захворюванням", - каже Емма Гемінг.

Вона також згадує, що підступна деменція у випадку актора насамперед стала "бити" по мовному апарату. Брюс Вілліс сильно заїкався в юності, але вже й у зрілому віці час від часу мав проблеми з мовленням. Тому коли він став забувати слова або не міг щось вимовити, його сім'я ставилася до цього спокійно і лояльно.

"У дитинстві він страшенно заїкався. Він навчався в коледжі, і там був учитель театрального мистецтва, який сказав: "Я можу тобі допомогти". На тому уроці Брюс зрозумів, що може запам'ятовувати сценарій і промовляти його без заїкання. Ось що підштовхнуло його до акторства. У Брюса завжди було заїкання, але він уміло його приховував. Коли його мова почала змінюватися, то це ніби була просто частина заїкання, просто Брюс. За мільйон років я б ніколи не подумала, що це виявиться формою деменції у такої молодої людини", - поділилася дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг.

Хто такий Брюс Вілліс?

Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

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