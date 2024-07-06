Дружина тяжкохворого Вілліса показала рідкісні фото їхніх доньок

Зіркове подружжя виховує двох спільних дітей. Емма Геммінг і Брюс Вілліс живуть у шлюбі вже понад п'ятнадцять років - з 2009 року

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Брюс Вілліс і Емма Гемінг живуть у шлюбі вже понад 15 років / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Дружина легендарного актора Брюса Вілліса (який зараз страждає від важкої хвороби - лобно-скроневої деменції), модель Емма Хемінг, поділилася з передплатниками в Instagram рідкісними фотографіями їхніх спільних дітей - 12-річної Мейбл і 10-річної Евелін.

Сім'я 69-річного голлівудського актора об'єдналася під час святкування Дня незалежності США 4 липня 2024 року.

Емма опублікувала цілу серію знімків і показала, як їхнім дівчаткам вдалося насолодитися літніми канікулами (навіть незважаючи на важкі випробування через хворобу чоловіка).

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Гемінг і діти в хвацьких ковбойських капелюхах позували на тлі огорожі ферми на мальовничому тлі заходу сонця за соснами і горами.

"З 4 липня! І якщо у вас немає ковбойських чобіт, просто взувайте снігові чоботи, це добре", - написала вона.

Хто такий Брюс Вілліс? Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося фото Джекі Чана, який сильно здав. 69-річна кінолегенда в житті сильно відрізняється від звичного всім образу, і зараз, за чутками, готується до ролі в новому амплуа.

Також дружина Роберта Дауні-молодшого, продюсер Сьюзан Левін, розкрила секрет їхнього ідеального шлюбу, який триває вже майже 20 років. Їхня сім'я суворо дотримується одного правила, яке, на думку жінки, і зберігає мир у їхньому союзі.

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