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Брітні Спірс без бюстгальтера показала, як проводить медовий місяць з молодим чоловіком

6 липня 2022, 17:04

Поп-діва підкорює тропічні острови запальними танцями топлес.

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Брітні Спірс показала свій медовий місяць з Семом Асгарі / instagram.com/britneyspears

Американська поп-діва Брітні Спірс вийшла заміж за свого обранця, модель і фітнес-тренера Сема Асгарі, на початку червня 2022 року. Зараз пара продовжує відзначати медовий місяць.

В якості весільної подорожі вони вибрала містечко, яке сама Спірс охарактеризувала, як "тропічний шматочок раю". Вбрання для відпочинку на співачці було відповідне.

Любов Спірс до оголення, прозора вода і білий піщаний пляж спонукали артистку на зйомку відео вельми інтимного змісту. На кадрах, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, Брітні позує в основному топлес, бавлячись і плескаючись у воді.

"Ні, це не "дівчата божеволіють", це просто я, живу своє краще життя! Ось що відбувається, коли два тижні подорожуєш на яхті по островах. Скакати від одного острова до іншого - це просто безумство!" - підписала ролик поп-діва.

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Нагадаємо, на своєму весіллі Брітні Спірс повторила поцілунок з Мадонною, який стався між ними в 2003 році на церемонії відкриття MTV Video Music Awards.

Також на святкову церемонію таємно проник перший чоловік поп-співачки, Джейсон Олександр, який влаштував справжній переполох серед гостей.

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