Брітні Спірс і Мадонна повторили культовий поцілунок через майже 20 років

Мадонна поцілувала Брітні Спірс на її весіллі з Семом Асгарі / Скріншот

Американська співачка і поп-ідол Брітні Спірс 9 червня 2022 року вийшла заміж за фітнес-тренера Сема Асгарі. Кохані провели невелику за мірками Голлівуду церемонію - всього 100 гостей, серед яких було безліч знаменитостей: Періс Хілтон, Селена Гомес, Дрю Беррімор, Мадонна та ін.

Мадонна на своїй сторінці в Instagram виклала фотографії з церемонії і вечірки, а також побажала нареченим щасливого сімейного життя. "Брітні, ти виглядаєш такою щасливою і закоханою. Бажаю тобі і Сему всього найкращого. Минула ніч була дуже веселою і милою", - написала співачка.

Однак поцілунки в день весілля дісталися не тільки чоловікові Спірс - Мадонна показала фото, на якому вона припала до губ нареченої.

Артистки практично повторили їх культовий поцілунок, який стався між ними в 2003 році на церемонії відкриття MTV Video Music Awards. Тоді ця подія набула величезного розголосу: поцілунок Мадонни і Брітні увійшов до списку найсексуальніших моментів в музиці (на телебаченні) за версією журналу Blender, а також назавжди закріпив за артистками звання гей-ікон.

Мадонна поцілувала Брітні Спірс на її весіллі з Семом Асгарі / instagram.com/madonna

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Однак без скандалів весілля Брітні не обійшлося. На церемонію таємно проник перший чоловік поп-співачки, Джейсон Олександр, який влаштував справжній переполох серед гостей.

За кілька тижнів до весілля Спірс та її новоспечений чоловік Сем Асгарі пережили жахливу трагедію - артистка втратила дитину на ранніх термінах вагітності.

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