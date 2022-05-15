УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

40-річна Брітні Спірс втратила дитину - у співачки стався викидень

15 травня 2022, 00:48

Про вагітність пара повідомила лише місяць тому.

false
У Брітні Спірс стався викидень / instagram.com/britneyspears

Американська співачка Брітні Спірс разом з нареченим Семом Асгарі повідомила на своїй сторінці в Instagram сумну новину - вона втратила дитину. Викидень трапився на ранніх термінах вагітності. Стан здоров'я матері поки не відомий.

Спірс та Асгарі переживають біль втрати, і попросили у шанувальників трохи приватності, поки вони прийдуть до тями. Також вони подякували всім, хто висловив їм свою підтримку.

"З глибоким жалем ми змушені повідомити, що ми втратили нашого чудесного малюка на ранніх термінах вагітності. Це жахливий момент для кожного з батьків. Можливо, нам слід було почекати з оголошенням (про вагітність - прим. редактора) трохи довше, але ми були дуже раді і хотіли поділитися з усіма гарною новиною. Наша любов один до одного - наша сила. Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб збільшити нашу прекрасну сім'ю. Ми вдячні за всю вашу підтримку. Ми дуже просимо Вас про приватність в цей складний для нас момент", - пишуть Сем та Брітні.

У 40-річні Спірс вже є двоє синів - Шон (2005 р.н.) і Джейден (2006 р. н.) від шлюбу з танцюристом Кевіном Федерлайном.

У вересні 2021 року Брітні Спірс оголосила про заручини з моделлю та фітнес-тренером Семом Асгарі після багаторічних стосунків. А у середині квітня пара розповіла, що чекає на малюка.

false
У Брітні Спірс стався викидень / instagram.com/britneyspears

читайте такожБрутальний Хливнюк прикрасив обкладинку американського глянцю

Раніше Брітні Спірс повністю оголилася на камеру, прикривши інтимні місця емодзі у вигляді сердечок.

Інші новини:

viber
шоу-бізнес Брітні Спірс новини шоу бізнесу
Реклама
Популярне
Місячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робітМісячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робіт Це вб'є урожай: що категорично не можна садити поруч із помідорамиЦе вб'є урожай: що категорично не можна садити поруч із помідорами Лоліта показала свою тяжкохвору дочку, яку вивезла з Києва, коли вторглася РосіяЛоліта показала свою тяжкохвору дочку, яку вивезла з Києва, коли вторглася Росія "Сумна правда життя": Максим Галкін підтримав Андрія Данилко"Сумна правда життя": Максим Галкін підтримав Андрія Данилко Путін не вірив, що Захід надасть Україні зброю: Фейгін заявив про новий сюрприз РФ від Києва та СШАПутін не вірив, що Захід надасть Україні зброю: Фейгін заявив про новий сюрприз РФ від Києва та США
Підтримайте Главред

Останні новини

00:52

Євробачення 2022 фінал: онлайн-трансляція конкурсу і всі подробиці

00:48

40-річна Брітні Спірс втратила дитину - у співачки стався викидень

00:29

"Розпакували третю сотню": військові збили 201-й винищувач окупантівВідео

00:22

Крок за кроком змусимо окупантів піти з українського моря - Зеленський

14 травня, субота
23:55

Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликали врятувати захисників Маріуполя з АзовсталіВідео

Реклама
23:52

"Замучений старий": Путіну вночі викликали швидку допомогу прямо в ліжко - АрестовичВідео

23:51

Армія України атакує війська Росії під Ізюмом: з'являються ознаки перелому - АрестовичВідео

23:37

ЗСУ розгромили пункт управління рашистів на Херсонщині - Арестович

23:11

Люди плакали: Kalush Orchestra зірвали шквал овацій виступом у фіналі Євробачення 2022Відео

22:56

Війська РФ готуються до наступу на Донбасі: атакувати збираються на двох напрямках - ГайдайВідео

22:54

"Це виглядає шалено": Росія намагається показати хоч якусь "перемогу" - Зеленський

22:53

У Зеленського спрогнозували терміни закінчення війни з РосієюВідео

22:44

Король жахів Стівен Кінг "підколов" Путіна смішною аналогією

21:59

Військовий експерт попередив: РФ може відновити масований ракетний обстріл УкраїниВідео

21:55

Фейгін назвав умову припинення війни Росії проти УкраїниВідео

21:47

На Злату Огневич накинулися через українську мову в США

21:39

Євробачення 2022: Зеленський зробив потужну заяву перед фіналом конкурсуВідео

21:34

НП у Зміїного: у Севастополі засікли судно ЧФ Всеволод БобровВідео

21:18

Бійці ЗСУ на Миколаєві знищили військовий літак ВПС Росії за 50 мільйонів доларівВідео

21:12

Фінляндія хоче зберегти мир на кордоні з Росією - МЗС

Реклама
20:58

Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій в Україні

20:41

Рашисти хочуть мобілізувати чоловіків з Криму в Запорізьку область - розвідка

20:31

Зачистка на кордоні з РФ: ЗСУ вибили рашистів з ще одного селищаВідео

20:29

Євробачення 2022: Україна побила неймовірний рекорд за кілька годин до фіналу конкурсуВідео

20:25

Перемога Kalush Orchestra: яким буде Євробачення-2023, якщо виграє УкраїнаВідео

20:23

Армія України б'є війська РФ біля Харкова та Херсона: наближається переломний момент у війні - експертВідео

20:01

"Не суньте свій ніс" : у МЗС України висловилися про закиди Росії щодо вступу до ЄСВідео

19:56

Ворог пішов в атаку під Авдіївкою і готує штурм СєвєродонецькаВідео

19:43

"Випалена земля" для рашистів: у МВС пояснили, чому ЗСУ не поспішають контратакуватиВідео

19:33

Новообрана президент Угорщини засудила Путіна та підтримала вступ України до ЄСВідео

19:12

"Мені страшно, що у мене є червона мітка диявола": співачка з РФ мріє стати громадянкою України

19:10

"Білогорівка - крутіше Чорнобаївки": ЗСУ влаштували військам РФ одночасно Сталінград та Курську дугуВідео

18:58

Контрудар ЗСУ під Ізюмом: окупанти відходять до кордону РФВідео

18:45

Солідний дохід і кар'єрні перспективи: 4 знака поміняють роботу до кінця травня

18:34

"Мені Україна не цікава": "бойові буряти" Путіна відмовляються воювати і біжать з фронтуВідео

18:33

Наступ РФ здувається: чому окупанти на Донбасі приреченіПогляд

17:58

"Кордони НАТО дійдуть до передмістя Петербурга": у Зеленського потролили ПутінаВідео

17:46

Нові санкції та статус спонсора тероризму: Зеленський закликав США наносити нові удари по РосіїВідео

17:39

Пекло в Маріуполі: поранені захисники Азовсталі помирають в антисанітаріїВідео

17:21

"П'яна баба, яка просила у Путіна підписати ікону": Анастасія Приходько рознесла рашиста ЛепсаВідео

Реклама
16:59

У РФ стартувала прихована мобілізація: гарматне м'ясо кидають у "м'ясорубку" – ГУРВідео

16:57

ВСУ у Херсонській області з висоти завдали удару по позиціях військ РосіїВідео

16:52

"50 відтінків бульби": Потап показав "любовну історію" Путіна і ЛукашенкаВідео

16:44

Рашисти в паніці втекли з поля бою: у ЗСУ похвалилися трофейною БМП і зброєюФотоВідео

16:30

Дама з пістолетом: Катя Осадча готується захищати Київ

16:20

Політична цензура: для української Kalush Orchestra встановили ряд заборон на Євробаченні-2022

16:07

Ганебний провал Путіна: три причини рішучості Фінляндії та ШвеціїПогляд

15:56

Бійня на Зміїному: десятки вбитих і поранених окупантів звозять до Криму - ГУРВідео

15:31

Ванна застаріла: які п'ять ознак "кричать", що пора робити ремонт

15:24

Ворога відкинули назад: ЗСУ перейшли в контрнаступ під ІзюмомВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти