40-річна Брітні Спірс втратила дитину - у співачки стався викидень

У Брітні Спірс стався викидень / instagram.com/britneyspears

Американська співачка Брітні Спірс разом з нареченим Семом Асгарі повідомила на своїй сторінці в Instagram сумну новину - вона втратила дитину. Викидень трапився на ранніх термінах вагітності. Стан здоров'я матері поки не відомий.

Спірс та Асгарі переживають біль втрати, і попросили у шанувальників трохи приватності, поки вони прийдуть до тями. Також вони подякували всім, хто висловив їм свою підтримку.

"З глибоким жалем ми змушені повідомити, що ми втратили нашого чудесного малюка на ранніх термінах вагітності. Це жахливий момент для кожного з батьків. Можливо, нам слід було почекати з оголошенням (про вагітність - прим. редактора) трохи довше, але ми були дуже раді і хотіли поділитися з усіма гарною новиною. Наша любов один до одного - наша сила. Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб збільшити нашу прекрасну сім'ю. Ми вдячні за всю вашу підтримку. Ми дуже просимо Вас про приватність в цей складний для нас момент", - пишуть Сем та Брітні.

У 40-річні Спірс вже є двоє синів - Шон (2005 р.н.) і Джейден (2006 р. н.) від шлюбу з танцюристом Кевіном Федерлайном.

У вересні 2021 року Брітні Спірс оголосила про заручини з моделлю та фітнес-тренером Семом Асгарі після багаторічних стосунків. А у середині квітня пара розповіла, що чекає на малюка.

У Брітні Спірс стався викидень / instagram.com/britneyspears

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Раніше Брітні Спірс повністю оголилася на камеру, прикривши інтимні місця емодзі у вигляді сердечок.

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