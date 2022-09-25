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Британська королівська сім'я показала місце останнього притулку Єлизавети II

25 вересня 2022, 12:09

Могильна плита самої довго правлячої монархині розміщена в сімейній усипальниці.

Єлизавета II з королівською родиною
Єлизавета II похована в сімейному склепі у Віндзорському замку / instagram.com/theroyalfamily

Королева Єлизавета II ще влітку відзначала 70-річчя свого правління на британському престолі, а 8 вересня весь світ потрясла жахлива новина - Лілібет померла у віці 96-ти років у своєму замку Балморал в оточенні сім'ї.

Смуток від відходу монархині у засвіти у багатьох змішується з гіркою радістю: її діти, онуки і правнуки відзначають, що Єлизавета II після смерті возз'єднається зі своїм єдиним і найбільшим коханням - її чоловіком, принцом Філіпом Единбурзьким, у шлюбі з яким вона прожила 74 роки. Вона важко переживала його смерть у квітні 2021 року.

І ось, через тиждень після похорону самої Єлизавети, на офіційних сторінках британської королівської сім'ї в соціальних мережах з'явився знімок могильної плити королеви.

Єлизавета II похована разом з чоловіком, принцом Філіпом, і зі своїми батьками - королем Георгом VI і королевою-консортом Єлизаветою в сімейному склепі в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Там же покоїться урна з прахом молодшої сестри Єлизавети - принцеси Маргарет.

Надгробна плита королеви Єлизавети II
Надгробна плита королеви Єлизавети II / instagram.com/theroyalfamily

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2021 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самою довго правлячою главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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