Зірка Не народися вродливою Неллі Уварова втратила дитину

Неллі Уварова розповіла, як втратила дитину / скріншот - youtube.com

Актриса і зірка серіалу Не народися вродливою Неллі Уварова веде закритий спосіб життя. Особливо в тому, що стосується її сім'ї та дітей.

В інтерв'ю для ток-шоу Скажи Гордєєвій актриса зважилася поділитися переживаннями, пов'язаними з появою її дітей на світ.

Неллі Уварова - мати дочки Ії і сина Ігнатія. За словами актриси першу вагітність вона відчувала себе, як кришталева ваза, і була максимально зосереджена на житті, що росте всередині неї.

Коли вона носила Ігнатія, Уварова часто забувала, що вагітна. Психологічно їй було складно до кінця прийняти цей факт.

Таке ставлення розвинулося в актрисі неспроста. Між двома вдалими вагітностями Уварова втратила дитину. "Я забувала, що вагітна, мій мозок відмовлявся в це вірити. Мені було так страшно, тому що між першою і другою дитиною у мене була втрата. Я так боялася!" - поділилася спогадами з інтерв'юером актриса.

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На питання Гордєєвої про те, що може допомогти жінці після втрати дитини залишитися в своєму розумі, Неллі Уварова відповіла: "Як не крути, потрібно завжди рухатися вперед. Щоб не відбувалося".

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