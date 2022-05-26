Блогерка Діана Глостер прорекламувала сукню в зруйнованому російськими будинку і потрапила в скандал

Діана Глостер / Instagram і Facebook

Відома українська співачка і блогерка Діана Глостер відзначилася скандальною рекламою бренду одягу і сфотографувалася в жовтій сукні в одному з будинків, які зруйнували російські окупанти. Фото в наряді дівчина розмістила в Instagram.

"Мені здається, кожна Українка вже представила себе в цей день і підготувала "переможну" сукню. У мене тепер є така можливість від українського бренду mon_blanche і я дарую вам промокод на знижку 7%", - написала Глостер.

Після того, як її за фото жорстко розкритикував у соцмережах, Глостер закрила свій аккаунт в Instagram. На її сторінку зараз підписані близько півмільйона людей.

Довідка. Діана Глостер – Сиротина) - українська актриса і співачка. Вона народилася в Києві 26 серпня 1993 року.

Крім музики і акторської майстерності, як кажуть експерти, Діана є однією з найвідоміших українських блогерок. У своїх відеороликах на YouTube вона ще розповідає про сучасну моду, стиль, макіяж і зачіски. Також дівчина іноді працює як фотомодель.

читайте такожКіт-блогер Степан з Харкова вцілів після бомбардування: "у наш дім прийшла війна"

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що популярний в мережі кіт Степан з Харкова, який був змушений переїхати зі своєю господинею до Франції через напад Росії на Україну, отримав престижну міжнародну премію блогерів і лідерів думок World Influencers and Bloggers Awards 2022.

​До слова, Степан прославився в Інтернеті завдяки кумедним фотографіям, на яких він з незворушним виглядом сидить за столом.

До того його господиня, харків'янка Ганна, яка і веде блог-мільйонник від імені Степана, вийшла на зв'язок, через два тижні після того, як зникла з мережі.

Дівчина розповіла, що зараз вони в безпеці - волонтери допомогли вибратися їм з Харкова і перетнути кордон. З Польщі Степана і господиню переправили в безпечне місце у Франції.

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