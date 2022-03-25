"Путін вирішив подвоїти ставку": Джонсон розповів про плани російського диктатора

Джонсон розкрив плани Путіна / колаж Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україна може перемогти у війні з Росією.

"Я не думаю, що це буде легко. У певному сенсі Путін вже зазнав невдачі і програв, тому що він буквально поняття не мав, що українці всі піднімуться на опір, який вони показують зараз, і він абсолютно неправильно зрозумів, що таке Україна. Не знищивши Україну як націю, він зміцнив її. Він не може підпорядкувати Україну. Він не може перемогти в цьому сенсі", - сказав він в інтерв'ю BBC в програмі Newsnight.

читайте такожГенерал назвав причину відстрочки введення в Україну військ БілорусіТакож, за його словами, дуже мала частка ймовірності того, що Путін хоче миру.

"Я думаю, що він вирішив подвоїти ставку і спробувати "грознифікувати" українські міста-мільйонники, як він завжди намагався робити, і я думаю, що це трагічна помилка", - додав Джонсон.

Нагадаємо, американський професор Еліот А. Коен заявив, що Україна виграє у війні з Росією і цій перемозі є багато доказів. Зокрема, відсутність у РФ прогресу на лінії фронту, що є лише половиною картини.

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