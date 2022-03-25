У МВС назвали головну причину різкого падіння режиму Путіна

Володимир Путін / Reuters

Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що введення ембарго проти російської нафти прискорить падіння режиму Володимира Путіна.

За всіма негативними прогнозами, ВВП Росії впаде в 2022 році на 8-12%, висловився він в ефірі "24 канали".

"Якби було нафтове ембарго, то це було б 25-30% і справді прискорило б падіння режиму. Без нафтового ембарго я не вірю, що ці удари будуть дуже болючими для Росії", – сказав радник міністра.

Також, за його словами, без різкого обвалу економіки РФ і нафтового ембарго Путін вистоїть і знову почне газовий шантаж.

Як відомо, від російської нафти відмовилися США і Великобританія. Єврокомісія розробила план відмови від нафти, вугілля і газу з Росії до 2030 року.

Нагадаємо, американський професор Еліот А. Коен заявив, що Україна виграє у війні з Росією і цій перемозі є багато доказів. Зокрема, відсутність у РФ прогресу на лінії фронту, що є лише половиною картини.

Читайте також: