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Божевільна путіністка-"Червона шапочка" Поплавська назвала Лорак зрадницею

Дмитро Відоменко
3 грудня 2023, 13:55
Російська актриса-путіністка Яна Поплавська, відома насамперед як виконавиця ролі Червоної шапочки, "наїхала" на Ані Лорак.
Поплавська, Лорак
Поплавська вирішила посварити Лорак / колаж Главред, фото УНІАН

Скандальна Російська актриса-путіністка Яна Поплавська, яка колись зіграла роль Червоної шапочки в радянському фільмі і на цьому грунті зловила потужну "зоряну хворобу", назвала зрадницею співачку українського походження Ані Лорак (яка багато років вже заробляє криваві рублі в країні-агресорі РФ)

Пропагандистка не оминула увагою співачку-"українку" Ані Лорак і білоруса-телеведучого Дмитра Шепелєва (який теж багато років заробляє гроші на пропагандистському російському ТФ).

"Шепелєв, Лорак, багато інших. Тепер всі зрадники батьківщини мріють повернутися до годівниці точно таким же шляхом. Пройде час і вони далі будуть ненавидіти "Рашку", називати росіян тупим бидлом і ставити себе вище за інших", – явно плюючись отрутою на клавіатуру, написала Поплавська.

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Нагадаємо, раніше російська актриса Яна Поплавська, яка за свою кар'єру не зіграла нічого значніше Червоної шапочки, коли була ще дитиною, тепер вдарилася в ура-патріотизм і випинала свого старшого сина, у якого є довідка про непридатність, на фронт.

Пізніше Яна Поплавська, яка славиться своєю терористичною позицією щодо України і підтримала анексію Криму в 2004 році розповіла, яким повернувся її син Клим з війни.

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