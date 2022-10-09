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Червона від крові українців шапочка зібралася на фронт: Яна Поплавська зробила лицемірну заяву

9 жовтня 2022, 15:36

Зірка фільму "Про Червону Шапочку " розкидається гучними словами, бо знає - їй не доведеться за них відповідати.

Яна Поплавська
Яна Поплавська зібралася на фронт, але лише після своїх "непридатних чоловіків" / instagram.com/the_yana_poplavskaya

Російська акторкаа, яка в свої 55 років так і не зуміла переплюнути свій "дитячий" успіх у фільмі про Червону Шапочку, Яна Поплавська на хвилі майже збоченого поклоніння рашизму зробила гучну заяву.

РосЗМІ цитують пропутінську артистку, яка міркувала про те, що готова відправитися на фронт після оголошення "часткової мобілізації" в РФ. Але, як буває у подібних їй псевдопатріотів, згодна вона "борг" своїй батьківщині віддавати за певної умови - якщо її мужчин (чоловіка і двох синів) закличуть на війну.

"Я просто піду разом з ними. Я поїду працювати в будь-який з госпіталів, щоб доглядати за пораненими солдатами. Це теж чиїсь сини, чиїсь чоловіки, чиїсь брати. Я не зможу просто залишатися вдома. Ви як собі це уявляєте: йдуть чоловіки, а я залишаюся вдома..." - хоробро заявила Поплавська з величезною порцією лицемірства в своїх словах.

Справа в тому, що "червона від крові українського народу шапочка" заговорила про мобілізацію і свою участь у війні тому що прекрасно знає - ні її сини, ні її чоловік мобілізовані не будуть, принаймні не в першій хвилі: синам призовного віку куплені документи про "обмежену придатність", а у чоловіка - "відвід", так як він ведучий.

Раніше російський музичний продюсер-путініст Йосип Пригожин, який дружить з кремлівською верхівкою, завив від жалю, що його зять потрапив під"часткову мобілізацію", коли його донька нещодавно народила первістка.

У той же час киянка-зрадниця Наташа Корольова виправдалася за чоловіка-рашиста Тарзана, і пояснила, чому він, як офіцер, першим не пішов на фронт.

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