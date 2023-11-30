Лорак ласкаво притулилася до вагітної дружини Пєскова

Ані Лорак не може прожити і тижня, щоб не пробити дно в терористичній Росії.

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Ані Лорак підлизується до Навки / Колаж Главред, скріншот Instagram

Співачка українського походження, яка у жорстокій загарбницькій війні Росії проти України, підтримала державу-терориста Ані Лорак, впевнено продовжує пробивати дно і вмирати для українців.

Зокрема, одне з пропагандистських ЗМІ виклало фото, як Лорак дружньо прихилилася до немаленького живота Тетяни Навки, колишньої фігуристки, а тепер дружини брехуна і головного рупора Кремля Дмитра Пєскова.

На фото видно, як Лорак ніжно тримається за живіт, віддано заглядаючи в очі путіністки Навки. По всьому видно, що у жінок дружні стосунки.

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Лорак навіть не бентежить той факт, що Навка - дружина людини, дуже близької до Путіна, яка щодня вбиває українців і знищує мирні українські міста.

Втім, позиція співачки вже навіть не дивує. Недалека Лорак давно дала зрозуміти, що її дім - Росія і визнавати очевидні факти вона не збирається.

Ані Лорак присіла перед Навкою / Фото 7dn.ru

До речі, що стосується третьої вагітності Навки, то по фото з ймовірністю 100 відсотків можна сказати, що вона чекає дитину. Тим часом, пропагандисти не поспішають робити гучних заяв, адже Навка заявлена в головній ролі одного з новорічних льодових шоу.

Нагадаємо, раніше росіяни накинулися на співачку-зрадницю Ані Лорак, яка не визнала факту нападу Росії на Україну і продовжила виступати в країні-агресорі і зізнаватися в любові місцевому глядачеві.

Нагадаємо, на свій ювілей Ані Лорак разом з Кіркоровим у Москві цинічно танцювала і співала українські пісні. Вона виконала пісню "Без тебе", яку написала українською мовою ‒ ще в ті часи, коли жила і працювала на батьківщині.

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