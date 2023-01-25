"Доїв" стареньку матір і "йшов на Київ і Ригу": ЗСУ зажмурили 53-річного окупанта

Ще в 2014-му окупант серед перших "добровольців" відправився на Донбас.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

В Україні ліквідували окупанта з позивним "Башкир", який обдурив літню матір на 78 тисяч рублів і збирався йти "на Київ і Ригу".

53-річного офіцера запасу мобілізували 26 вересня минулого року. З Уфи його направили на складальний пункт в Міллерово Ростовської області, повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе

"Чмобик все життя сидів на шиї бабусі-матері, тільки за вересень-листопад минулого року змусив її вислати 78 тисяч рублів на їжу і одяг. Останній раз на зв'язок виходив у листопаді. Про його смерть стало відомо лише напередодні", - зазначив розслідувач.

За даними Комахідзе, в молодості "Башкир" проходив строкову службу в Нагірному Карабасі, потім вступив до військового училища. В кінці 90-х він отримав статус ветерана бойових дій в Чечні і Таджикистані.

Ліквідований окупант / https://t.me/OSINTGeorgia/1771

У 2014-му окупант серед перших "добровольців" відправився на Донбас, воював у складі 1-ї слов'янської бригади, де пробув близько року. Повернувшись додому, почав працювати монтажником на будівництві.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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