Бен Аффлек отримав публічний "втик" від Лопес за сумне обличчя на "Греммі"

Легендарна американська попспівачка Дженніфер Лопес жорстко обсмикнула свого чоловіка, оскароносного актора / режисера Бена Аффлека, коли тут на церемонії вручення музичних премій "Греммі" сидів з дуже кислою міною. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

А тепер експерт з читання губ навіть дізнався, що саме вона йому сказала.

Церемонія нагородження "Греммі" пройшла минулої ночі в Лос-Анджелесі і зібрала безліч зірок.

Зіркове подружжя сиділо на VIP-місцях біля сцени. Лопес, за звичаєм, блищала в шикарній сукні і марнувала усмішки. А Аффлек, за своїм звичаєм, нудьгував і сидів з незадоволеним обличчям – мабуть, в очікуванні банкету після церемонії зі спиртними напоями.

Лопес довго таке терпіти не стала і швидко обсмикнула чоловіка. Її репліка потрапила на відео. Експерт з читання губ точно визначив, що саме сказала співачка своєму чоловікові,

"Стій, будь більш привітним! Постарайся виглядати мотивованим!", - сказала Лопес.

Аффлек, як покірний чоловік, підкорився, випрямив спину і постарався виглядати більш-менш привітно.

Ben: Babe, how long do we have to stay?

Jen: I told you sweetie, we’ll leave once Queen B sings.

Ben: Say what now?@BenAffleck@JLopic.twitter.com/VzFtB8PT8p