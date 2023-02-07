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Бен Аффлек отримав публічний "втик" від Лопес за сумне обличчя на "Греммі"

7 лютого 2023, 19:57
Оскароносний Бен Аффлек явно нудьгував на церемонії "Греммі", за що його зіркова дружина Дженніфер Лопес зробила йому зауваження.
Лопес, Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / колаж фото ua.depositphotos.com

Легендарна американська попспівачка Дженніфер Лопес жорстко обсмикнула свого чоловіка, оскароносного актора / режисера Бена Аффлека, коли тут на церемонії вручення музичних премій "Греммі" сидів з дуже кислою міною. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

А тепер експерт з читання губ навіть дізнався, що саме вона йому сказала.

Церемонія нагородження "Греммі" пройшла минулої ночі в Лос-Анджелесі і зібрала безліч зірок.

Зіркове подружжя сиділо на VIP-місцях біля сцени. Лопес, за звичаєм, блищала в шикарній сукні і марнувала усмішки. А Аффлек, за своїм звичаєм, нудьгував і сидів з незадоволеним обличчям – мабуть, в очікуванні банкету після церемонії зі спиртними напоями.

Лопес довго таке терпіти не стала і швидко обсмикнула чоловіка. Її репліка потрапила на відео. Експерт з читання губ точно визначив, що саме сказала співачка своєму чоловікові,

"Стій, будь більш привітним! Постарайся виглядати мотивованим!", - сказала Лопес.

Аффлек, як покірний чоловік, підкорився, випрямив спину і постарався виглядати більш-менш привітно.

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

В середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.

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