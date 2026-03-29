Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Бєдняков різко висловився про скандал щодо "Орла і Решки": "Це мій вибір"

Христина Трохимчук
29 березня 2026, 10:18оновлено 29 березня, 11:52
Ведучий відреагував на перехід шоу в соціальних мережах на російську мову.
Андрій Бєдняков — Орел і решка

Ви дізнаєтеся:

Відоме українське тревел-шоу "Орел і Решка" опинилося в центрі мовного скандалу — блогерка Олена Мандзюк звернула увагу в Threads на те, що соцмережі проєкту ведуться російською мовою. На претензії інфлюенсерки відповів Андрій Бєдняков.

Раніше продюсерка шоу Нателла Крапівіна заявила про намір запустити новий сезон "Орел і Решка. По блату", участь у якому зможе взяти будь-хто за 100 тисяч євро. У мережі не сприйняли з ентузіазмом таку можливість, проте незабаром проєкт опинився в центрі гучного скандалу. Олена Мандзюк звернула увагу, що в Instagram "Орел і Решка" комунікація ведеться мовою країни-агресора, а також публікуються відеофрагменти зі старих російськомовних випусків.

відео дня
"Запускаєте новий сезон старого шоу під назвою "Давайте перевіримо, наскільки українцям все одно"? Правила прості: беремо український продукт, зберігаємо російську мову і дивимося, чи буде реакція, чи знову це проковтнуть. Українське тревел-шоу повністю веде комунікацію на головній сторінці російською мовою! Використовують контент з Андрієм Бєдняковим, Лесею Нікітюк та Антоном Птушкіним, щоб привернути нову увагу і глядачів, але яких? З країни-агресора?", — задалася питанням блогерка.

На критику відповів колишній ведучий "Орла і Решки" Андрій Бєдняков. Він заявив, що права на матеріали з його участю належать продюсерам шоу, тому він не може вплинути на їх використання. Водночас ведучий прозоро натякнув, що не підтримує позицію творців "Орла і Решки".

"Я не маю жодного стосунку до сторінки та тих, хто її веде. За контрактом усі відео належать продюсерам шоу. Для цього вони можуть використовувати відео з моєю участю. Моя сторінка повністю українською. Це мій вибір. І я його зробив. Відповідати за вибір інших людей я не можу. Щиро ваш, україномовний маріуполець", — написав Бєдняков.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярний український актор Андрій Ісаєнко, відомий за ролями у фільмі "Кіборги" та серіалі "Жіночий лікар", відверто розповів про родичів у Росії. У недавньому інтерв'ю артист зізнався, що його двоюрідний брат є військовослужбовцем армії РФ.

Також на Харківському напрямку загинув відомий український стендап-комік Артур Петров. Як підтвердила його дружина, трагедія сталася 18 березня в районі Куп'янська-Узлового. Артур, який став на захист країни навесні 2025 року, виконував бойове завдання у складі 42-ї ОМБр.

Вас може зацікавити:

Про особу: Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков — український актор і телеведучий, найбільш відомий як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" та вокального шоу талантів "X-Фактор". З початку військового вторгнення Росії в Україну став на бік України та активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії строком на 50 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Орел і Решка Андрій Бєдняков новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ била тисячами БПЛА, КАБів та десятками ракет: Зеленський розкрив сумні деталі

12:02Україна
Росія вдарила Кінжалом та сотнями дронів: стали відомі подробиці "прильотів"

10:55Україна
РФ готує нову хвилю штурмів на одному зі стратегічних напрямків: де очікується удар

10:16Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні, 29 березня: Мавпам — зрада, Собакам — вигода

Температура різко піде вниз: на Тернопільщину суне похолодання з дощем

Доведеться платити більше: у квітні злетять ціни на дві категорії продуктів

"Ніколи не говорили": син відомого актора розповів про стосунки з батьком

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні китаянки з чаєм за 33 с

Останні новини

12:57

Коли у 2026 році в Україні буде Вербний тиждень: дати, традиції та значення

12:56

Як врятувати урожай яблук: лише одна пастка — і всі плоди під захистомВідео

12:56

Прогноз букмекерів здивував: шанси України на Євробаченні-2026 зрослиВідео

12:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 березня (оновлюється)

12:41

Карта Deep State онлайн за 29 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Нові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітняНові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітня
12:34

Прибере накип, цвіль і неприємний запах: скільки лимонної кислоти слід засипати в пралку

12:11

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня: Тельцям — успіхи, Ракам — втрати

12:02

11:28

Новий, значно небезпечніший етап війни: США стягують на Близький Схід тисячі військових

Реклама
11:21

Китайський гороскоп на завтра, 30 березня: Коням — сварки, Тиграм — зміни

10:55

10:18

10:16

09:58

У Rheinmetall зневажливо відгукнулися про дрони ЗСУ: жорстка відповідь України

09:08

Вибухи та пожежа після потужної атаки дронів: під ударом стратегічний нафтовий порт РФВідео

08:57

Чому Україну досі не прийняли до НАТО: The Telegraph розкрив, що стримує блок

07:55

Вісім дітей та двоє дорослий поранені на Миколаївщині внаслідок удару РФ

05:50

Початок "білої смуги": трьом знакам зодіаку нарешті усміхнеться фортуна

05:09

У Києві в будинку, який мали знести, знайшли безцінний скарб — що там булоВідео

04:32

З ким легко зробити кар'єру: названо найкращі робочі союзи згідно з гороскопом

Реклама
04:00

02:02

Для чого тримають сірникову коробку за унітазом: це вирішує надокучливу проблему

01:33

Є поранений: Росія завдала удару дроном по будинку на Київщині

00:39

РФ штурмує у двох областях: що відбувається на фронті

28 березня, субота
22:27

Путін посилив охорону та став рідше виїжджати: чого боїться диктатор

21:06

Летять "Кинджали": Росія підняла в повітря МіГ-31К

21:01

20:10

Росіяни активізувалася біля Покровська: військові назвали найгарячіші напрямки

19:43

Регіони заливатиме дощами: синоптики дали новий прогноз

19:27

Ціни злетять: коли в Україні можуть подорожчати продукти

19:18

57-річна Кайлі Міноуг продемонструвала стрункі ніжки в короткій сукні

19:15

Хімчистка не знадобиться: як почистити сидіння в авто без дорогої хіміїВідео

19:10

Велика гра на Близькому Сході: Олексій Кущ пояснив роль Саудівської Аравії у війніПогляд

18:43

Скандал між Україною та США отримав продовження: нові деталі мирних переговорів

18:40

Господарі-москвичі: Дімопулос розважився з росіянками в нічному клубі

18:32

Чи можна прибирати у свято 29 березня: суворі прикмети

18:08

Закінчення опалювального сезону в Україні: в ДТЕК озвучили терміни

17:29

"Усі мріють": блогерка Верба похвалилася дорогою покупкою

17:06

Зеленський різко відповів на звинувачення Рубіо в брехні – що він сказав

17:02

Гороскоп Таро на завтра, 29 березня: Дівам — чесність, Ракам — одкровення

Реклама
16:37

Ситуація у війні різко змінилась: в Раді готують новий сценарій, коли настане мир

16:27

Зіпсуєте одяг: 5 речей, які категорично не можна прати з кондиціонером

16:19

Три знаки зодіаку незабаром попрощаються з самотністю і засяють - хто це

16:18

15:39

Яке церковне свято 29 березня: що можна і не можна робити цього дня

15:38

Як розтопити мед за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

15:22

Україні загрожує дефіцит дизелю: Зеленський зробив тривожну заяву

15:14

Київський національний університет є повноцінним учасником світового освітнього простору - Бугров новини компанії

14:57

14:41

Росія готує новий наступ: у ЗСУ попереджають про загострення ситуації на фронті

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти