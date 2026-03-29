Бєдняков різко висловився про скандал щодо "Орла і Решки": "Це мій вибір"

Ведучий відреагував на перехід шоу в соціальних мережах на російську мову.

Андрій Бєдняков — Орел і решка

"Орел і Решка" веде соцмережі російською мовою

Відоме українське тревел-шоу "Орел і Решка" опинилося в центрі мовного скандалу — блогерка Олена Мандзюк звернула увагу в Threads на те, що соцмережі проєкту ведуться російською мовою. На претензії інфлюенсерки відповів Андрій Бєдняков.

Раніше продюсерка шоу Нателла Крапівіна заявила про намір запустити новий сезон "Орел і Решка. По блату", участь у якому зможе взяти будь-хто за 100 тисяч євро. У мережі не сприйняли з ентузіазмом таку можливість, проте незабаром проєкт опинився в центрі гучного скандалу. Олена Мандзюк звернула увагу, що в Instagram "Орел і Решка" комунікація ведеться мовою країни-агресора, а також публікуються відеофрагменти зі старих російськомовних випусків.

"Запускаєте новий сезон старого шоу під назвою "Давайте перевіримо, наскільки українцям все одно"? Правила прості: беремо український продукт, зберігаємо російську мову і дивимося, чи буде реакція, чи знову це проковтнуть. Українське тревел-шоу повністю веде комунікацію на головній сторінці російською мовою! Використовують контент з Андрієм Бєдняковим, Лесею Нікітюк та Антоном Птушкіним, щоб привернути нову увагу і глядачів, але яких? З країни-агресора?", — задалася питанням блогерка.

На критику відповів колишній ведучий "Орла і Решки" Андрій Бєдняков. Він заявив, що права на матеріали з його участю належать продюсерам шоу, тому він не може вплинути на їх використання. Водночас ведучий прозоро натякнув, що не підтримує позицію творців "Орла і Решки".

"Я не маю жодного стосунку до сторінки та тих, хто її веде. За контрактом усі відео належать продюсерам шоу. Для цього вони можуть використовувати відео з моєю участю. Моя сторінка повністю українською. Це мій вибір. І я його зробив. Відповідати за вибір інших людей я не можу. Щиро ваш, україномовний маріуполець", — написав Бєдняков.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що популярний український актор Андрій Ісаєнко, відомий за ролями у фільмі "Кіборги" та серіалі "Жіночий лікар", відверто розповів про родичів у Росії. У недавньому інтерв'ю артист зізнався, що його двоюрідний брат є військовослужбовцем армії РФ.

Також на Харківському напрямку загинув відомий український стендап-комік Артур Петров. Як підтвердила його дружина, трагедія сталася 18 березня в районі Куп'янська-Узлового. Артур, який став на захист країни навесні 2025 року, виконував бойове завдання у складі 42-ї ОМБр.

Про особу: Андрій Бєдняков Андрій Бєдняков — український актор і телеведучий, найбільш відомий як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" та вокального шоу талантів "X-Фактор". З початку військового вторгнення Росії в Україну став на бік України та активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії строком на 50 років.

