"Памʼятайте його смішним": відомий комік-військовий загинув на Харківщині

Христина Трохимчук
27 березня 2026, 16:03
Про смерть Артура Петрова повідомила його дружина у соцмережах.
Артур Петров помер
Артур Петров помер / колаж: Главред, фото: instagram.com, Артур Петров

Ви дізнаєтеся:

  • Загинув відомий комік Артур Петров
  • Обставини смерті стендапера

Відомий український комік Артур Петров, який захищав Україну з квітня 2025 року, загинув на Харківщині. Про трагедію повідомила його дружина Катерина в Instagram.

Останні кілька місяців стендап-комік служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади. У день смерті, 18 березня, Артур перебував у Куп'янську-Узловому. Знаменитість загинула під час евакуації поранених.

"Коли він повернеться додому — я напишу про день прощання. Пам'ятайте його смішним, будь ласка", — написала дружина коміка.

Артур Петров служив у ЗСУ
Артур Петров служив у ЗСУ / фото: instagram.com, Катерина Петрова

Реакція зірок на смерть Артура Петрова

Співчуття родині загиблого стендап-коміка Артура Петрова висловили колеги по сцені.

"Найщиріші співчуття. Світла пам'ять Артуру", — написав Тарас Стадницький.

"Це величезна втрата. Слів дуже не вистачає. Це друг, це стендап-комік, сценарист, хороша людина. Артур Петров на щиті. Як же я свого часу втомився слухати його жарт про мопса, і як би сильно я хотів би його зараз почути ще раз. Світла пам'ять стендаперу Артуру Петрову", — висловився Василь Байдак.

"Я не знаю, що написати. Артур був чарівною людиною, такою для мене назавжди і залишиться. Я досі не вірю в це, якщо чесно", — поділився Микита Трандафілов.

"Катя, тримайся, важко в це повірити. Світла пам'ять", — написав Антон Тимошенко.

Артур Петров із родиною
Артур Петров із родиною / фото: instagram.com, Артур Петров

Артур Петров — чим був відомий

Артур Петров понад сім років виступав у популярному проєкті "Підпільний стендап". Його творчий шлях також включав участь у відомих телешоу, таких як "Розсміши коміка", "ГуднайтКлаб" і "Комік на мільйон". Окрім виступів на сцені, Артур раніше реалізував себе за кадром як сценарист, працюючи над програмою "Я соромлюся свого тіла", що часто ставало темою для його гумористичних монологів.

Про персону: Артур Петров

Артур Петров — відомий український стендап-комік родом із Дніпра, чий творчий шлях охоплював понад сім років виступів у проєкті "Підпільний стендап", участь у телешоу "Розсміши коміка", "Комік на мільйон" та роботу сценаристом програми "Я соромлюся свого тіла". У квітні 2025 року артист змінив сцену на службу в Збройних силах України, поповнивши лави 43-ї окремої механізованої бригади. 18 березня 2026 року життя захисника і гумориста трагічно обірвалося.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

