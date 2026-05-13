Тисячі людей залишилися без світла: РФ атакувала Полтаву, що відомо

Удар по Полтаві / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

БпЛА влучили в електропідстанцію в Полтаві

Без світла залишилися понад 6,5 тис. абонентів

Пошкоджено вікна будинків через вибухову хвилю

У ніч на 13 травня російські окупанти атакували Полтаву. У місті спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням, а у житлових будинках вибиті вікна. Про це повідомляє очільниця Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

"До оперативної служби міста 15-80 надходять звернення щодо перебоїв з електро- та водопостачанням. Інформація уточнюється спільно з відповідними службами", - йдеться у повідомленні.

Вона додала, що за попередньою інформацією, внаслідок вибухової хвилі є вибиті та пошкоджені вікна в житлових будинках.

"Найголовніше станом на зараз до міських лікарень звернень не було. Міські служби вже уточнюють обсяг пошкоджень та працюють у взаємодії з профільними службами", - наголосила Ямщикова.

Водночас очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що вночі ворог атакував Полтавську громаду. Зафіксовано влучання ворожих БпЛА в електропідстанцію.

"Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів. Також пошкоджено скління прилеглих будинків. Інформації щодо травмованих наразі не надходило", - зауважив він.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Загроза масованої атаки

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що українська розвідка спільно фіксує ознаки можливої підготовки Росії до чергової масованої атаки.

За його словами, фіксується передислокація тактичної авіації, активність на аеродромах базування.

Він додав, що потенційний удар можливий у найближчі кілька діб.

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Було зафіксовано два ворожі удари по Шевченківському та Холодногірському районах. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У ніч на 12 травня росіяни атакували Київ. Внаслідок падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку на Оболоні виникла пожежа.

Військовий експерт Олег Жданов попереджав, що Росія продовжує накопичувати озброєння та ударні засоби, формуючи запас для потенційних атак. Ризик ударів зберігається постійно, і цілі можуть включати навіть столицю.

Про персону: Віталій Дяківнич Віталій Дяківнич - начальник Полтавської обласної військової адміністрації, який раніше був головою Миргородської районної державної адміністрації.

