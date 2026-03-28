"Ніколи не говорили": син відомого актора розповів про стосунки з батьком

Іван Довженко розповів про стосунки з батьком

Син відомого українського актора В'ячеслава Довженка Іван, який і сам вже знявся в декількох фільмах, розповів про внесок зіркових батьків у свою кар'єру. Мати молодого актора Ксенія Баші-Довженко — теж актриса, розповів Іван в інтерв'ю Blik.ua.

Іван зазначив, що з матір'ю у нього теплі та близькі стосунки, проте вона ніколи не намагалася цілеспрямовано скерувати його в акторську сферу.

"Я сприймаю свою маму як свою рідну маму, а не як актрису. Що стосується акторської справи, то все це набувається з досвідом. Мама багато чого вклала в мене як у майбутню людину: як бути людяним, чесним, справедливим, поводитися, як справжній чоловік. А все, що стосується акторської майстерності: є університет, є вже певний досвід. Ми не живемо в такій реальності, що ми — актори, і це наша єдина тема спілкування", — зазначив він.

Іван зізнався, що його починає дратувати слово "династія".

"Мені здається, що в мене вкладали не як у майбутнього актора. У нас з батьками все було домовлено конкретно. Усі помилки повинен зробити сам, усе має пройти самостійно. Усі невдачі, незатвердження на роль або затвердження, усі застої в професії або велике навантаження", - розповів він.

Говорячи про батька, Іван підкреслив, що той завжди відрізнявся суворістю і стриманістю. Вони рідко обговорювали акторську роботу, і молодий артист звик розбиратися у всьому самостійно. Лише зрідка батько давав поради, в основному в період навчання.

"На знімальному етапі фільму "Мавка" ми жодного разу не говорили про нашу роботу. Не спілкувалися на цю тему. А вже коли вийшов фільм, я дуже перейнявся. Думав: Боже, мені багато чого не подобається, кінець. І батько мені тоді зателефонував. Сказав, що дуже мною пишається, що я великий молодець. І я такий: ого, дякую. Тобто від нього рідко можна почути похвалу. Він ніколи так страшно не лає, але й похвалити рідко може. Мені це було дуже цінно, гордість розпирала", — додав Іван.

Про особу: В'ячеслав Довженко В'ячеслав Довженко — український актор театру та кіно. Лауреат премії "Золота дзига" в номінації "Краща чоловіча роль", повідомляє Вікіпедія. З 2011 року працює в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Відомі кінороботи: "Молитва про гетьмана Мазепу", "Кіборги", "Інший Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" тощо.

