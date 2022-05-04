Аж мурашки по шкірі: Тіна Кароль зворушливо заспівала гімн України з футболістами Динамо

Співачка чуттєво виконала гімн України на футбольному полі разом з футболістами Динамо.
12 квітня у Варшаві стартувала серія благодійних матчів київського Динамо на підтримку України Match for peace #StopWarInUkraine.
На кожному з матчів виступали українські артисти: Тіна Кароль, Юлія Саніна, Мішель Андраде, Дорофєєва, Катерина Павленко, Джамала.
4 травня відбувся новий фінальний поєдинок із серії матчів у Базелі, Швейцарія з ФК "Базель". На цьому матчі виступила Тіна Кароль.
Співачка чуттєво виконала гімн України на футбольному полі разом з футболістами Динамо.
Зазначимо, футбольний матч завершився перемогою киян 2:3.
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Автор: Маша Тупченко