"Неймовірна сила": Джолі захопилася неймовірною стійкістю українців у війні проти Росії

Анджеліна Джолі розповіла, як виховує дітей, чому уникає зайвих поїздок літаком і зізналася, що її захоплює стійкість українців.
Відома актриса і посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі зізналася, що захоплюється стійкістю українців, яку вони проявили і проявляють у війні проти Росії. Про це артистка розповіла в інтерв'ю французькому виданню Madame Figaro.
"Я своїми очима бачила абсолютну стійкість і неймовірну силу цих людей, які не тільки виживають в цій ситуації війни, але і захищають оточуючих", — сказала Джолі.
Актриса також детально розповіла про виховання своїх шістьох дітей.
"Я щодня відкриваю в кожному з них нові сторони. Ідея полягає в тому, що кожен знаходить своє місце, незалежно від статі, і процвітає справедливо, не перешкоджаючи свободі іншого", — говорить Джолі.
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Джолі підтримувала Україну з початку російської агресії
Коли Росія почала повномасштабну війну в Україні, Джолі написала, що молиться за українців, адже те, що відбувається – жахливо.
"Молюся про завершення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання і Втеча із зон конфлікту", – писала актриса.
Також вона відразу почала допомагати біженцям разом з агентством ООН The UN Refugee Agency.
30 квітня Анджеліна Джолі несподівано відвідала Україну. Її помітили на вокзалі, а пізніше в кафе у Львові. Потім зірка зустрілася з переселенцями.
Після цього Джолі поїхала на залізничний вокзал. Вона поговорила з місцевими і зустріла потяг з переселенцями з Покровська.
Під час повітряної тривоги актрисі навіть довелося спускатися в найближче бомбосховище.
У країні-агресорі дуже сильно обурилися візитом Джолі і почали посилати в її бік образи - за те, що вона не приїхала на території, контрольовані бойовиками і росіянами.
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