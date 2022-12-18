Бред Пітт закоханий, як хлопчисько - інсайдер розкрив подробиці нового роману актора

Нова молода подружка змушує актора почувати себе бадьоріше.

Бред Пітт та Інес де Рамон зустрічаються, і актор налаштований серйозно / ua.depositphotos.com

Голлівудські ловеласи не старіють - це Бред Пітт довів на власному прикладі. Ще на початку осені йому приписували роман з однією з найкрасивіших жінок світу - Емілі Ратаковскі, а в кінці він вже знайомить близьких друзів з подругою, яка молодша за нього на три десятиліття.

Пітт завів стосунки з Інес де Рамон, фітнес-тренером і зірковим велнес-коучем, одразу після того, як вона розлучилася з іншим актором - зіркою серіалу Щоденники вампіра, Полом Уеслі.

Схоже, де Рамон має слабкість до зіркових чоловіків, а вони в свою чергу відповідають їй взаємністю. Бред Пітт, наприклад, по вуха в неї закоханий.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на джерело в близькому оточенні пари. Нещодавно Пітт з'явився в компанії Інес де Рамон на одній з вечірок, присвячених виходу фільму Вавилон, де актор зіграв головну роль.

"Бред дуже любить Інес. Вони познайомилися через спільного друга", - впевнено заявляє інсайдер.

Раніше Демі Мур показала, як насправді виглядає Брюс Вілліс на тлі новини про прогресуючу хворобу - колишнього чоловіка вона все ще вважає своєю сім'єю, та надає йому підтримку.

Також український ведучий Слава Дьомін вперше після розлучення з дружиною показав жінку, яка цілком опанувала його серце та душу, та зізнався їй у почуттях.

Інші новини: