Бред Пітт закоханий, як хлопчисько - інсайдер розкрив подробиці нового роману актора

Голлівудські ловеласи не старіють - це Бред Пітт довів на власному прикладі. Ще на початку осені йому приписували роман з однією з найкрасивіших жінок світу - Емілі Ратаковскі, а в кінці він вже знайомить близьких друзів з подругою, яка молодша за нього на три десятиліття.
Пітт завів стосунки з Інес де Рамон, фітнес-тренером і зірковим велнес-коучем, одразу після того, як вона розлучилася з іншим актором - зіркою серіалу Щоденники вампіра, Полом Уеслі.
Схоже, де Рамон має слабкість до зіркових чоловіків, а вони в свою чергу відповідають їй взаємністю. Бред Пітт, наприклад, по вуха в неї закоханий.
Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на джерело в близькому оточенні пари. Нещодавно Пітт з'явився в компанії Інес де Рамон на одній з вечірок, присвячених виходу фільму Вавилон, де актор зіграв головну роль.
"Бред дуже любить Інес. Вони познайомилися через спільного друга", - впевнено заявляє інсайдер.
Раніше Демі Мур показала, як насправді виглядає Брюс Вілліс на тлі новини про прогресуючу хворобу - колишнього чоловіка вона все ще вважає своєю сім'єю, та надає йому підтримку.
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