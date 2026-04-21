Допоможе врятувати життя: співачка Дуа Ліпа придбала пікап для ЗСУ

На зібрані кошти придбали пікап, призначений для евакуації поранених з передової.

Дуа Ліпа придбала пікап для ЗСУ

Коротко:

Автомобіль передано Першому окремому медичному батальйону

Військові висловили подяку всім, хто долучився до купівлі пікапа

Популярна британська співачка Дуа Ліпа підтримала українських військових і допомогла придбати транспорт для евакуації поранених.

Благодійну ініціативу реалізували через платформу Service95, засновану артисткою. У рамках спеціального заходу були зібрані кошти, які направили організації Driving Ukraine. З початку повномасштабної війни вона займається забезпеченням українців медичним та військовим транспортом.

На зібрані гроші придбали пікап, призначений для евакуації поранених з передової. Автомобіль уже передано Першому окремому медичному батальйону, який надає невідкладну допомогу та вивозить постраждалих із зони бойових дій.

У підрозділі зазначили, що така допомога суттєво посилює їхні можливості та дозволяє оперативніше рятувати життя на фронті.

Військові висловили подяку всім, хто долучився до покупки, підкресливши, що новий транспорт стане важливим ресурсом у виконанні завдань з евакуації.

"Дякуємо Дуа Ліпі, Service95 та Driving Ukraine за цей потужний пікап… Він допоможе нам у виконанні завдань з порятунку життів", – йдеться у повідомленні військових.

Про особу: Дуа Ліпа Дуа Ліпа — популярна британська поп-співачка косовського походження, авторка пісень і модель. Вона є однією з головних зірок сучасної музичної сцени, володаркою кількох премій "Греммі" та Brit Awards. Народилася в Лондоні в родині етнічних албанців з Косово. Її ім'я "Дуа" в перекладі з албанської означає "я люблю" або "хочу". Її музику часто характеризують як "дарк-поп" або сучасне диско. Величезну популярність їй приніс альбом "Future Nostalgia" (2020). Починала з публікації каверів на YouTube у 14 років, після чого підписала контракт із лейблом Warner Bros. Records у 2015 році.

