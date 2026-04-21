Допоможе врятувати життя: співачка Дуа Ліпа придбала пікап для ЗСУ

Віталій Кірсанов
21 квітня 2026, 14:55
На зібрані кошти придбали пікап, призначений для евакуації поранених з передової.
Дуа Ліпа придбала пікап для ЗСУ
Дуа Ліпа придбала пікап для ЗСУ / колаж: Главред, фото: 1med.army, instagram.com/dualipa

  • Автомобіль передано Першому окремому медичному батальйону
  • Військові висловили подяку всім, хто долучився до купівлі пікапа

Популярна британська співачка Дуа Ліпа підтримала українських військових і допомогла придбати транспорт для евакуації поранених.

Благодійну ініціативу реалізували через платформу Service95, засновану артисткою. У рамках спеціального заходу були зібрані кошти, які направили організації Driving Ukraine. З початку повномасштабної війни вона займається забезпеченням українців медичним та військовим транспортом.

На зібрані гроші придбали пікап, призначений для евакуації поранених з передової. Автомобіль уже передано Першому окремому медичному батальйону, який надає невідкладну допомогу та вивозить постраждалих із зони бойових дій.

У підрозділі зазначили, що така допомога суттєво посилює їхні можливості та дозволяє оперативніше рятувати життя на фронті.

Військові висловили подяку всім, хто долучився до покупки, підкресливши, що новий транспорт стане важливим ресурсом у виконанні завдань з евакуації.

"Дякуємо Дуа Ліпі, Service95 та Driving Ukraine за цей потужний пікап… Він допоможе нам у виконанні завдань з порятунку життів", – йдеться у повідомленні військових.

Раніше Главред повідомляв, що український шоумен Анатолій Анатоліч налякав шанувальників кадрами в інвалідному візку. Після участі в знаменитому Бостонському марафоні в США у ведучого буквально відмовили ноги. За словами знаменитості, його м'язи просто перестали слухатися.

Також зірку "МастерШеф. Професіонали" Віктора Шайдецького викрили у переїзді до Москви. Як стало відомо з його профілів у соцмережах, кухар оселився в РФ у 2022 році й влаштувався в місцевий ресторан. Кулінар обрав позицію мовчання й не коментує війну в Україні.

Про особу: Дуа Ліпа

Дуа Ліпа — популярна британська поп-співачка косовського походження, авторка пісень і модель. Вона є однією з головних зірок сучасної музичної сцени, володаркою кількох премій "Греммі" та Brit Awards.

Народилася в Лондоні в родині етнічних албанців з Косово. Її ім'я "Дуа" в перекладі з албанської означає "я люблю" або "хочу".

Її музику часто характеризують як "дарк-поп" або сучасне диско. Величезну популярність їй приніс альбом "Future Nostalgia" (2020).

Починала з публікації каверів на YouTube у 14 років, після чого підписала контракт із лейблом Warner Bros. Records у 2015 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ гуманітарна допомога Дуа Ліпа автомобілі
В Генштабі РФ заявили про окупацію цілої області України - в ЗСУ відповіли

РФ посилила наступ вздовж лінії фронту в одній із областей: де ситуація найгірша

Лежать лицем в землю: в Одесі затримання ТЦКівців переросло в стрілянину і погоню

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

